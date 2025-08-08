Δανάη Μιχαλάκη: Η συγκινητική ανάρτηση για την επέτειο γάμου της με τον Γιώργο Παπαγεωργίου – «Αυτό είναι αγάπη για μένα»

Enikos Newsroom

lifestyle

Δανάη Μιχαλάκη
Φωτογραφία: Instagram/danae_michalaki

Μια σπάνια και βαθιά συγκινητική φωτογραφία δημοσίευσε η Δανάη Μιχαλάκη με αφορμή την τέταρτη επέτειο γάμου της με τον Γιώργο Παπαγεωργίου, σηματοδοτώντας τέσσερα χρόνια κοινής πορείας.

Δανάη Μιχαλάκη: Όμορφα στιγμιότυπα από τις οικογενειακές διακοπές της στην Αμοργό

Η ηθοποιός επέλεξε να μην ανεβάσει μια φωτογραφία με τον σύζυγό της, αλλά ένα στιγμιότυπο από την ημέρα του γάμου τους, όχι με τους ίδιους, αλλά με τους γονείς της. Μια εικόνα που, όπως είπε, «θα κυνηγάει κάθε μέρα».

«Σήμερα έχουμε επέτειο γάμου 4 χρόνια. Δεν ανέβασα φωτογραφία με τον άντρα μου , ανέβασα αυτή την φωτογραφία των γονιών μου. Αυτή η φωτογραφία κλείνει 4 χρόνια σήμερα. Επειδή δεν είδαν ο ένας τον άλλο πολύ εκείνη την ημέρα, ενώ μας περίμεναν να πάμε στο γλέντι, αγκαλιαστήκανε να δουν μαζί το ηλιοβασίλεμα, γιατί έλειψε ένας στον άλλο.

Αυτό είναι αγάπη για μένα. Αυτό κυνηγάω κάθε μέρα. Να καταλήξω να είμαι με τον άντρα μου 36 χρόνια και να αγαπιόμαστε ακόμα έτσι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η Δανάη Μιχαλάκη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
00:15 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Κατερίνα Καραβάτου: Απόδραση στα Χανιά για την παρουσιάστρια που πόζαρε με το μπικίνι της

Η Κατερίνα Καραβάτου επέλεξε το απόγευμα της Πέμπτης (7/8), να μοιραστεί με τους followers της...
21:46 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Ολυμπία Χοψονίδου: Έτσι ευχήθηκε στον Βασίλη Σπανούλη για τα 43α γενέθλιά του – ΦΩΤΟ

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο Βασίλης Σπανούλης και η Ολυμπία Χοψονίδου επέλεξε να του ευχηθεί...
21:18 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Αθηνά Οικονομάκου: «Ασφάλεια, αγάπη, σπίτι» – Η τρυφερή ανάρτηση με τα παιδιά της

Μία τρυφερή ανάρτηση έκανε η Αθηνά Οικονομάκου στα social media, αποκαλύπτοντας μέσα από μια σ...
19:32 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Δώρα Παντέλη: Αποκάλυψε πότε θα γίνει η βάπτιση του γιου της – «Στο αγαπημένο μου νησί»

Μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της διανύει η Δώρα Παντέλη, η οποία εδώ και μί...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια