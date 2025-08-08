Δανάη Μιχαλάκη: Η συγκινητική ανάρτηση για την επέτειο γάμου της με τον Γιώργο Παπαγεωργίου – «Αυτό είναι αγάπη για μένα»

Μια σπάνια και βαθιά συγκινητική φωτογραφία δημοσίευσε η Δανάη Μιχαλάκη με αφορμή την τέταρτη επέτειο γάμου της με τον Γιώργο Παπαγεωργίου, σηματοδοτώντας τέσσερα χρόνια κοινής πορείας.

Η ηθοποιός επέλεξε να μην ανεβάσει μια φωτογραφία με τον σύζυγό της, αλλά ένα στιγμιότυπο από την ημέρα του γάμου τους, όχι με τους ίδιους, αλλά με τους γονείς της. Μια εικόνα που, όπως είπε, «θα κυνηγάει κάθε μέρα».

«Σήμερα έχουμε επέτειο γάμου 4 χρόνια. Δεν ανέβασα φωτογραφία με τον άντρα μου , ανέβασα αυτή την φωτογραφία των γονιών μου. Αυτή η φωτογραφία κλείνει 4 χρόνια σήμερα. Επειδή δεν είδαν ο ένας τον άλλο πολύ εκείνη την ημέρα, ενώ μας περίμεναν να πάμε στο γλέντι, αγκαλιαστήκανε να δουν μαζί το ηλιοβασίλεμα, γιατί έλειψε ένας στον άλλο.

Αυτό είναι αγάπη για μένα. Αυτό κυνηγάω κάθε μέρα. Να καταλήξω να είμαι με τον άντρα μου 36 χρόνια και να αγαπιόμαστε ακόμα έτσι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η Δανάη Μιχαλάκη.