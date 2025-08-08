Οι αθλητικές μεταδόσεις 8/8/2025

Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

To τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού επί ολλανδικού εδάφους απέναντι στην Αλ Τααβούν από τη Σαουδική Αραβία, ξεχωρίζει από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (08/08/2025):

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Τααβούν – Ολυμπιακός Φιλικός Αγώνας

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

19:30 Novasports 3HD Νυρεμβέργη – Ντάρμσταντ Bundesliga 2

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπέρμιγχαμ – Ίπσουιτς Sky Bet EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 1 HD Κάζα Πία – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
10:41 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Τηλεθέαση (6/8): Τι «ψήφισε» το κοινό το πρωί της Τετάρτης

Συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών και την Τετάρτη...
07:35 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το PaduApp

Την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το PaduApp Σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή...
22:19 , Τετάρτη 06 Αυγούστου 2025

«Η παραλία»: Διεθνής διάκριση για τη σειρά της ΕΡΤ

Η αγαπημένη σειρά είναι υποψήφια σε δυο κατηγορίες στον διαγωνισμό Seoul International Drama A...
17:26 , Τετάρτη 06 Αυγούστου 2025

Ηλέκτρα: Η αγαπημένη καθημερινή σειρά επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ

Ύστερα από δύο επιτυχημένες σεζόν, η «Ηλέκτρα», το ερωτικό δράμα εποχής που μας καθήλωσε, συνε...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια