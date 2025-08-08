Οι αθλητικές μεταδόσεις 8/8/2025

To τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού επί ολλανδικού εδάφους απέναντι στην Αλ Τααβούν από τη Σαουδική Αραβία, ξεχωρίζει από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (08/08/2025):

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Τααβούν – Ολυμπιακός Φιλικός Αγώνας

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

19:30 Novasports 3HD Νυρεμβέργη – Ντάρμσταντ Bundesliga 2

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπέρμιγχαμ – Ίπσουιτς Sky Bet EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 1 HD Κάζα Πία – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal