ΕΛΑΣ: Συνελήφθη 27χρονος για «μαϊμού» ενοικιάσεις σπιτιών και προσλήψεις – Απέσπασε 22.000 ευρώ σε δύο μέρες εξαπατώντας 22 άτομα

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

ενοικιάζεται
Φωτογραφία: Intime
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Εξιχνιάστηκαν, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α/Γ.Α.Δ.Α., 94 περιπτώσεις απάτης, τις οποίες διέπραξε 27χρονος, με το πρόσχημα ενοικίασης διαμερίσματος και πρόσληψης προσωπικού.

Ο 27χρονος συνελήφθη έπειτα από επιχείρηση των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου, απογευματινές ώρες της Τρίτης 12 Μαΐου 2026 στην περιοχή του Ζωγράφου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτες κατ’ εξακολούθηση, διακεκριμένη κλοπή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, πλαστογραφία, ψευδή κατάθεση, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών.

Πώς δρούσε ο 27χρονος

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2024, ο κατηγορούμενος, προσποιούμενος ότι κατέχει υψηλόβαθμες θέσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εστίασης και της ναυτιλίας, αναρτούσε αγγελίες εργασίας σε ιστοσελίδες με σκοπό την προσέγγιση υποψήφιων εργαζομένων, με τους οποίους στη συνέχεια πραγματοποιούσε συναντήσεις σε πολυτελή ξενοδοχεία της Αθήνας.

Κατά τις συναντήσεις αυτές, με το πρόσχημα της επικείμενης πρόσληψης, αποσπούσε προσωπικά έγγραφα και στοιχεία των θυμάτων, όπως αντίγραφα δελτίων ταυτότητας, εκκαθαριστικά σημειώματα, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και κωδικούς πρόσβασης σε υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης.

Με τα στοιχεία αυτά προχωρούσε στη διαχείριση τραπεζικών εφαρμογών ή στην έκδοση τραπεζικών καρτών. Ακολούθως, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία και τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων, προέβαινε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων μέσω δημοφιλών ηλεκτρονικών πλατφορμών.

Στη συνέχεια αναρτούσε ψευδείς αγγελίες ενοικίασης των ίδιων διαμερισμάτων σε ιδιαίτερα χαμηλές-ελκυστικές τιμές και προγραμμάτιζε συναντήσεις με ενδιαφερόμενους ενοικιαστές.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, αποσπούσε χρηματικά ποσά ως προκαταβολές μισθωμάτων, με πρόσχημα τη δέσμευση της συμφωνίας ενοικίασης.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των βραχυχρόνιων μισθώσεων, αφαιρούσε από τα διαμερίσματα αντικείμενα αξίας, όπως τηλεοράσεις και οικιακές συσκευές.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης του αποτελεί το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια βραχυχρόνιας μίσθωσης διαμερίσματος στην περιοχή του Περιστερίου και μέσα σε δύο ημέρες, εξαπάτησε συνολικά 21 υποψήφιους ενοικιαστές αποσπώντας τους χρηματικό ποσό άνω των 22.000 ευρώ.

Από τη μέχρι σήμερα προανάκριση, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος, σε 94 περιπτώσεις απάτης που έχουν εξιχνιασθεί, έχει αποσπάσει συνολικά 85.169 ευρώ από τα θύματά του, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Σημειώνεται ότι κατά την αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψή του ο 27χρονος δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας στους αστυνομικούς και επιχείρησε να διαφύγει από τον έλεγχο, απωθώντας τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Παγιδευμένα» στην οθόνη 3 στα 4 παιδιά κάνουν doomscrolling

Απώλεια βάρους: Η διατροφή που αδυνατίζει και προστατεύει από παθήσεις στην εμμηνόπαυση, σύμφωνα με μελέτη

Χρηματιστήριο: Πτώση 0,91%, στα 439,47 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει την Παρασκευή η πλατφόρμα – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ρομποτική φώκια θα βοηθά ασθενείς σε κλινικές ψυχικής υγείας

Το Google Health είναι εδώ, αλλά πολλοί θέλουν πίσω την εφαρμογή του Fitbit
περισσότερα
19:20 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Κόρινθος: Συνελήφθη 26χρονη που ενημέρωνε μέσω Viber για τα «μπλόκα» της Τροχαίας – Σχεδόν 4.000 μέλη αριθμεί η ομάδα

Συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης 27 Μαΐου 2026 στην Κόρινθο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχα...
19:06 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Social media: «Παγιδευμένοι» στην οθόνη οι νέοι, 3 στους 4 κάνουν doomscrolling – Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα της UNICEF και του Υπουργείου Υγείας

Έντονη ανησυχία προκαλούν τα ευρήματα της νέας έρευνας που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της Εθνικ...
18:15 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Σέρρες: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για τον θάνατο του 10χρονου – Υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για τη ρευματοκλοπή

Ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε η 43χρονη γυναίκα που συνελήφθη για την υπό...
17:59 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Ηράκλειο: Συνελήφθη 47χρονος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και απάτες άνω των 120.000 ευρώ

Στη σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα, προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης 27 Μαΐου 2026, αστυνομικοί ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν