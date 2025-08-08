Αλτσχάιμερ: Η κατανάλωση 1 τροφής κάθε εβδομάδα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο «σχεδόν κατά το ήμισυ», σύμφωνα με μελέτη

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι μία κοινή τροφή που βρίσκεται στις περισσότερες κουζίνες μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο της νόσου Αλτσχάιμερ σχεδόν κατά το ήμισυ. Ανακαλύψτε πώς η απλή προσθήκη αυτού του θρεπτικού συστατικού στη διατροφή σας, μόλις μία φορά την εβδομάδα, μπορεί να βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό στην πρόληψη της άνοιας και στη μείωση των τοξικών πρωτεϊνών που σχετίζονται με την ασθένεια.

Η Νο1 τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με μελέτη

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο κοινή μορφή άνοιας στον κόσμο. Μία τροφή που βρίσκεται στις περισσότερες κουζίνες θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου άνοιας «σχεδόν κατά το ήμισυ». Πιο συγκεκριμένα, μια νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο The Journal of Nutrition, διαπίστωσε ότι η κατανάλωση ενός αυγού την εβδομάδα συνδέθηκε με μείωση 47% στην πιθανότητα εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ. Επίσης, διαπιστώθηκε επίσης ότι όσοι έτρωγαν αυγά είχαν μειωμένη συσσώρευση των τοξικών πρωτεϊνών που σχετίζονται με το Αλτσχάιμερ.

Όπως αναφέρει το Medical News Today, η μελέτη περιελάμβανε δεδομένα από 1.024 ηλικιωμένους ενήλικες με μέσο όρο ηλικίας 81,4 ετών. Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν ετήσιες εξετάσεις και συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων και οι ερευνητές τους παρακολούθησαν για κατά μέσο όρο 6,7 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων ανέπτυξαν νόσο Αλτσχάιμερ. Η ανάλυση αυτών των πληροφοριών έδειξε ότι όσοι κατανάλωναν τουλάχιστον ένα αυγό την εβδομάδα είχαν μειωμένο κίνδυνο 47% να αναπτύξουν Αλτσχάιμερ, σε σύγκριση με εκείνους που έτρωγαν ένα αυγό το μήνα ή λιγότερα.

Στην ίδια μελέτη, μια μεταθανάτια εξέταση στους εγκεφάλους 578 συμμετεχόντων αποκάλυψε ότι όσοι έτρωγαν ένα ή περισσότερα αυγά κάθε εβδομάδα ήταν πιο πιθανό να έχουν λιγότερη συσσώρευση πρωτεΐνης που σχετίζεται με το Αλτσχάιμερ.

Χολίνη και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα: Ο ρόλος τους στην ενίσχυση της εγκεφαλικής λειτουργίας

Θεωρείται ότι τα οφέλη των αυγών για την ενίσχυση της λειτουργίας του εγκεφάλου προέρχονται από δύο θρεπτικά συστατικά, τη χολίνη και τα ωμέγα-3. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η χολίνη είναι ζωτικής σημασίας για τη γνωστική λειτουργία.

Οι συγγραφείς της μελέτης εξήγησαν ότι «η χολίνη ρυθμίζει την έκφραση βασικών γονιδίων που σχετίζονται με τη μνήμη, τη μάθηση και τις γνωστικές λειτουργίες μέσω επιγενετικών μηχανισμών». Περιέγραψαν επίσης τα αυγά ως «κορυφαία πηγή» χολίνης μέσω της διατροφής.

Τα αυγά είναι επίσης πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία υποστηρίζουν την υγεία του εγκεφάλου καθώς γερνάμε. Οι συγγραφείς της μελέτης πρότειναν ότι η χολίνη και τα ωμέγα-3 στα αυγά μπορεί να έχουν μια «συνεργιστική δράση», μέσω της οποίας ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία της υγείας του εγκεφάλου κατά τη γήρανση.

Προηγούμενες έρευνες έχουν επίσης δείξει ότι τα άτομα με Αλτσχάιμερ είναι πιο πιθανό να έχουν έλλειψη σε ωμέγα-3 και χολίνη. Ωστόσο, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση. «Μόλις επιβεβαιωθούν από κλινικές δοκιμές, αυτά τα ευρήματα μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία για τη μείωση του κινδύνου [Αλτσχάιμερ] στον πληθυσμό», επισήμαναν οι ειδικοί.