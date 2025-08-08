Αλτσχάιμερ: Η κατανάλωση 1 τροφής κάθε εβδομάδα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο «σχεδόν κατά το ήμισυ», σύμφωνα με μελέτη

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Αλτσχάιμερ: Η κατανάλωση 1 τροφής κάθε εβδομάδα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο «σχεδόν κατά το ήμισυ», σύμφωνα με μελέτη
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι μία κοινή τροφή που βρίσκεται στις περισσότερες κουζίνες μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο της νόσου Αλτσχάιμερ σχεδόν κατά το ήμισυ. Ανακαλύψτε πώς η απλή προσθήκη αυτού του θρεπτικού συστατικού στη διατροφή σας, μόλις μία φορά την εβδομάδα, μπορεί να βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό στην πρόληψη της άνοιας και στη μείωση των τοξικών πρωτεϊνών που σχετίζονται με την ασθένεια.

Αλτσχάιμερ: Νευροεπιστήμονας αποκαλύπτει 3 κοινές συνήθειες που καταστρέφουν αθόρυβα τη μνήμη σας

Η Νο1 τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με μελέτη

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο κοινή μορφή άνοιας στον κόσμο. Μία τροφή που βρίσκεται στις περισσότερες κουζίνες θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου άνοιας «σχεδόν κατά το ήμισυ». Πιο συγκεκριμένα, μια νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο The Journal of Nutrition, διαπίστωσε ότι η κατανάλωση ενός αυγού την εβδομάδα συνδέθηκε με μείωση 47% στην πιθανότητα εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ. Επίσης, διαπιστώθηκε επίσης ότι όσοι έτρωγαν αυγά είχαν μειωμένη συσσώρευση των τοξικών πρωτεϊνών που σχετίζονται με το Αλτσχάιμερ.

Όπως αναφέρει το Medical News Today, η μελέτη περιελάμβανε δεδομένα από 1.024 ηλικιωμένους ενήλικες με μέσο όρο ηλικίας 81,4 ετών. Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν ετήσιες εξετάσεις και συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων και οι ερευνητές τους παρακολούθησαν για κατά μέσο όρο 6,7 χρόνια.

Αλτσχάιμερ: Σημαντική ανακάλυψη από ερευνητές του MIT και του Harvard – Ελπίδες για ριζική θεραπεία

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων ανέπτυξαν νόσο Αλτσχάιμερ. Η ανάλυση αυτών των πληροφοριών έδειξε ότι όσοι κατανάλωναν τουλάχιστον ένα αυγό την εβδομάδα είχαν μειωμένο κίνδυνο 47% να αναπτύξουν Αλτσχάιμερ, σε σύγκριση με εκείνους που έτρωγαν ένα αυγό το μήνα ή λιγότερα.

Στην ίδια μελέτη, μια μεταθανάτια εξέταση στους εγκεφάλους 578 συμμετεχόντων αποκάλυψε ότι όσοι έτρωγαν ένα ή περισσότερα αυγά κάθε εβδομάδα ήταν πιο πιθανό να έχουν λιγότερη συσσώρευση πρωτεΐνης που σχετίζεται με το Αλτσχάιμερ.

Χολίνη και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα: Ο ρόλος τους στην ενίσχυση της εγκεφαλικής λειτουργίας

Θεωρείται ότι τα οφέλη των αυγών για την ενίσχυση της λειτουργίας του εγκεφάλου προέρχονται από δύο θρεπτικά συστατικά, τη χολίνη και τα ωμέγα-3. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η χολίνη είναι ζωτικής σημασίας για τη γνωστική λειτουργία.

Οι συγγραφείς της μελέτης εξήγησαν ότι «η χολίνη ρυθμίζει την έκφραση βασικών γονιδίων που σχετίζονται με τη μνήμη, τη μάθηση και τις γνωστικές λειτουργίες μέσω επιγενετικών μηχανισμών». Περιέγραψαν επίσης τα αυγά ως «κορυφαία πηγή» χολίνης μέσω της διατροφής.

Τα αυγά είναι επίσης πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία υποστηρίζουν την υγεία του εγκεφάλου καθώς γερνάμε. Οι συγγραφείς της μελέτης πρότειναν ότι η χολίνη και τα ωμέγα-3 στα αυγά μπορεί να έχουν μια «συνεργιστική δράση», μέσω της οποίας ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία της υγείας του εγκεφάλου κατά τη γήρανση.

Προηγούμενες έρευνες έχουν επίσης δείξει ότι τα άτομα με Αλτσχάιμερ είναι πιο πιθανό να έχουν έλλειψη σε ωμέγα-3 και χολίνη. Ωστόσο, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση. «Μόλις επιβεβαιωθούν από κλινικές δοκιμές, αυτά τα ευρήματα μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία για τη μείωση του κινδύνου [Αλτσχάιμερ] στον πληθυσμό», επισήμαναν οι ειδικοί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
22:01 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Ύπνος: Η απλή ρουτίνα κατά το πρωινό ξύπνημα που μπορεί να αλλάξει την διάθεσή σας, σύμφωνα με ειδικό

Αναρωτιέστε πώς να ξεκινήσετε τη μέρα σας με περισσότερη ενέργεια και θετική διάθεση; Μια ψυχο...
06:00 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Eμμηνόπαυση: Γιατρός αποκαλύπτει το Νο1 θρεπτικό συστατικό για υγιή μαλλιά, επιδερμίδα και νύχια

Ενώ οι ορμονικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης είναι γνωστό ότι επηρεάζουν τα μαλλ...
22:01 , Τετάρτη 06 Αυγούστου 2025

Ύπνος: Το μυστικό για να κοιμηθείτε καλά είναι απλό και κρύβεται στη διατροφή σας, σύμφωνα με μελέτη

Το μυστικό για έναν πιο ξεκούραστο ύπνο μπορεί να είναι πιο απλό από όσο φαντάζεστε, σύμφωνα μ...
06:00 , Τετάρτη 06 Αυγούστου 2025

Εγκεφαλικό: Μελέτη αποκαλύπτει ότι 2 φλιτζάνια από 1 δημοφιλές ρόφημα μπορούν να μειώσουν δραστικά τον κίνδυνο

Μια μεγάλης κλίμακας μελέτη αποκαλύπτει ότι ένα από τα πιο δημοφιλή ροφήματα στον κόσμο μπορεί...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια