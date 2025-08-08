Γάζα: Εγκρίθηκε το σχέδιο Νετανιάχου για πλήρη στρατιωτικό έλεγχο της πόλης του παλαιστινιακού θύλακα – Ετοιμάζεται επέκταση των χερσαίων επιχειρήσεων

Παρά τις διεθνείς πιέσεις και την κλιμακούμενη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της χώρας, η ισραηλινή κυβέρνηση προχωρά σε ακόμη ένα δραστικό βήμα στον πολύμηνο πόλεμο με τη Χαμάς: τον πλήρη στρατιωτικό έλεγχο της Πόλης της Γάζας.

Η κίνηση αυτή, εγκρίθηκε ύστερα από μαραθώνια συνεδρίαση του συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, «οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα προετοιμαστούν για την ανάληψη ελέγχου της Πόλης της Γάζας, παρέχοντας παράλληλα ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό εκτός των ζωνών μάχης».

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από δέκα ώρες διαβουλεύσεων και αποτελεί κεντρικό άξονα του σχεδίου που προώθησε ο Νετανιάχου για κατάληψη του πυρήνα της πόλης, της μεγαλύτερης στον παλαιστινιακό θύλακα.

🚨🚨🚨Israeli official tells me: The Israeli security cabinet approved Prime Minister Netanyahu’s proposal for the occupation of Gaza city — Barak Ravid (@BarakRavid) August 8, 2025



Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ράβιντ, επικαλούμενος Ισραηλινό αξιωματούχο, το σχέδιο περιλαμβάνει εκκένωση των παλαιστινιακών συνοικιών και χερσαία στρατιωτική επιχείρηση.

Νετανιάχου: «Δεν θέλουμε να την διοικούμε»

Ο Νετανιάχου δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News και τον Μπιλ Χέμερ: «Σκοπεύουμε να το κάνουμε», όταν ρωτήθηκε εάν το Ισραήλ θα καταλάβει ολόκληρη τη Γάζα.

«Δεν θέλουμε να την κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια ζώνη ασφαλείας. Δεν θέλουμε να την διοικούμε. Δεν θέλουμε να είμαστε εκεί ως κυβερνητικό σώμα», διευκρίνισε.

Πρόσθεσε πως το Ισραήλ επιθυμεί να παραδώσει τη διοίκηση της περιοχής σε αραβικές δυνάμεις, χωρίς να προσδιορίσει ποιες χώρες θα μπορούσαν να εμπλακούν ή πώς θα διαμορφωθεί αυτή η νέα διοικητική δομή.

Η δήλωση αυτή έγινε λίγο πριν τη συνεδρίαση με στενούς συνεργάτες του, στην οποία τέθηκε προς συζήτηση το σχέδιο περαιτέρω στρατιωτικού ελέγχου της Λωρίδας της Γάζας.

Ναυάγησε το «εναλλακτικό σχέδιο»

Ισραηλινοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν «τεταμένη» την προηγούμενη συνεδρίαση που έλαβε χώρα αυτή την εβδομάδα, στην οποία ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, φέρεται να εξέφρασε αντιρρήσεις για την επέκταση της στρατιωτικής εκστρατείας.

Στην ανακοίνωση της Παρασκευής, το γραφείο του Νετανιάχου ανέφερε ότι «η συντριπτική πλειονότητα των μελών του πολιτικο-στρατιωτικού συμβουλίου πιστεύει πως το εναλλακτικό σχέδιο που παρουσιάστηκε στο συμβούλιο δεν θα πετύχει την ήττα της Χαμάς ούτε την επιστροφή των ομήρων».

Δύο κυβερνητικές πηγές σημείωσαν ότι οποιαδήποτε απόφαση του συμβουλίου ασφαλείας θα πρέπει να εγκριθεί από το πλήρες υπουργικό συμβούλιο, το οποίο ενδέχεται να συνεδριάσει την Κυριακή.

Τα σενάρια κατάληψης

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται, σύμφωνα με πηγή που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, είναι η σταδιακή κατάληψη περιοχών της Γάζας που δεν βρίσκονται ακόμα υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ίσως εκδοθούν προειδοποιήσεις εκκένωσης προς τον παλαιστινιακό πληθυσμό, οι οποίες θα μπορούσαν να του δώσουν περιθώριο αρκετών εβδομάδων πριν την επέμβαση του στρατού.

Η πλήρης στρατιωτική κατοχή θα αποτελούσε ανατροπή της απόφασης του 2005, όταν το Ισραήλ αποχώρησε μονομερώς από τη Γάζα, αποσύροντας τόσο τους πολίτες όσο και τους στρατιώτες του, αν και διατήρησε τον έλεγχο των συνόρων, του εναέριου χώρου και των υποδομών.

Η δεξιά πτέρυγα της κυβέρνησης Νετανιάχου κατηγορούν αυτή την αποχώρηση για την άνοδο της Χαμάς στην εξουσία μετά τις εκλογές του 2006.

Παραμένει ασαφές αν ο Νετανιάχου προκρίνει μια παρατεταμένη στρατιωτική παρουσία ή μια βραχυπρόθεσμη επιχείρηση.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι στόχος του είναι η εξάρθρωση της Χαμάς και η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων.

Η αντίδραση της Χαμάς

Η Χαμάς, σε ανακοίνωσή της, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Νετανιάχου «ξεκάθαρο πραξικόπημα» κατά της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

«Τα σχέδια του Νετανιάχου για επέκταση της επιθετικότητας επιβεβαιώνουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι σκοπός του είναι να ξεφορτωθεί τους αιχμαλώτους του και να τους θυσιάσει», υποστήριξε η οργάνωση.

Ανώνυμη πηγή από την Ιορδανία ανέφερε στο Reuters ότι οι αραβικές χώρες «θα στηρίξουν μόνο ό,τι συμφωνηθεί και αποφασιστεί από τους Παλαιστινίους», προσθέτοντας πως η ασφάλεια στη Γάζα θα πρέπει να ανατεθεί σε «νόμιμους παλαιστινιακούς θεσμούς».

Από την πλευρά του, ο αξιωματούχος της Χαμάς, Οσάμα Χαμντάν, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η οργάνωση θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε δύναμη εγκατασταθεί για να κυβερνήσει τη Γάζα ως «κατοχική» δύναμη που συνδέεται με το Ισραήλ.

Νωρίτερα φέτος, Ισραήλ και ΗΠΑ απέρριψαν αιγυπτιακή πρόταση, την οποία στήριζαν και αραβικοί ηγέτες, για τη δημιουργία μιας διοικητικής επιτροπής Παλαιστινίων τεχνοκρατών που θα αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Αναβρασμός στο εσωτερικό του Ισραήλ

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειονότητα των Ισραηλινών επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων.

Ο Λευκός Οίκος δεν εξέδωσε άμεσο σχόλιο, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αρνήθηκε να δηλώσει αν στηρίζει ή όχι την πλήρη στρατιωτική κατάληψη της Γάζας από το Ισραήλ.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου επιμένει στη στρατηγική της απόλυτης νίκης επί της Χαμάς, την οποία κατηγορεί για την πυροδότηση του πολέμου με την αιματηρή επίθεση του Οκτωβρίου του 2023.

Ο ΟΗΕ, από την πλευρά του, χαρακτήρισε «βαθιά ανησυχητικές» τις πληροφορίες για πιθανή επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εάν αυτές επιβεβαιωθούν.

Η προοπτική περαιτέρω διείσδυσης του ισραηλινού στρατού σε περιοχές που δεν κατέχει ακόμα, πρόταση που προωθούν κυρίως οι ακροδεξιοί υπουργοί του κυβερνητικού συνασπισμού, προκαλεί επίσης έντονο προβληματισμό και εντός του Ισραήλ.

Κατά τη συνεδρίαση του συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν ηχηρές διαδηλώσεις τόσο στην Ιερουσαλήμ, κοντά στο ισραηλινό πρωθυπουργικό γραφείο, εκεί όπου διεξήχθη και η συνεδρίαση, όσο και στο Τελ Αβίβ, έξω από τα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος Λικούντ.

Εκατοντάδες διαδηλωτές διαμαρτύρονταν κατά του πολέμου στη Γάζα. Ζητούσαν την άμεση απελευθέρωση των ομήρων και απαιτούσαν μία ολοκληρωμένη συμφωνία ειρήνης.