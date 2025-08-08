Φρίκη στην Ισπανία: Εντοπίστηκαν 32 νεκρά σκυλιά σε αγρόκτημα που είχαν εγκαταλειφθεί χωρίς τροφή και νερό από τον Ιούνιο

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε έρευνα για κακοποίηση ζώων, αφού ανακάλυψε 32 σκύλους που πέθαναν από πείνα και δίψα σε αγρόκτημα στην κεντροδυτική Ισπανία.

Ισπανία: Περισσότεροι από 1.000 θάνατοι αποδόθηκαν στον καύσωνα τον Ιούλιο

Τα σκυλιά είχαν εγκαταλειφθεί χωρίς τροφή και νερό από τον Ιούνιο στο αγρόκτημα στην επαρχία Μπαδαχόθ, τόνισε η Πολιτική Προστασία. Κάποια ήταν αφημένα ελεύθερα να περιφέρονται, άλλα ήταν αλυσοδεμένα ή κλειδωμένα σε κλουβιά.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα σκυλιά προσπάθησαν να τραφούν με τα λείψανα εκείνων που είχαν ήδη πεθάνει», πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία έκανε την φρικτή ανακάλυψη την περασμένη εβδομάδα, αφού έλαβε αναφορά ότι τα σκυλιά είχαν εγκαταλειφθεί και βρίσκονταν σε κακή κατάσταση.

Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν τα κουφάρια των ζώων, «σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης», διάσπαρτα σε όλο το αγρόκτημα.

Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία δείχνουν τα κουφάρια των απισχνασμένων σκύλων.

Η Πολιτική Προστασία ξεκίνησε έρευνα κατά του ιδιοκτήτη του αγροκτήματος για εγκατάλειψη που οδήγησε στον θάνατο των σκύλων.

Η Ισπανία υιοθέτησε νέο νόμο για την καλή διαβίωση των ζώων το 2023 που αυξάνει τις ποινές για κακοποίηση και εγκατάλειψη.

