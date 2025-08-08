Χαλκιδική: Κοντάρι από ομπρέλα θαλάσσης καρφώθηκε στο πόδι 26χρονης – ΦΩΤΟ

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 8/8 στην παραλία του Ποσειδίου στη Χαλκιδική, όταν  υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες  το κοντάρι μιας ομπρέλας θαλάσσης καρφώθηκε στο πόδι νεαρής γυναίκας.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα έκπληκτα μάτια λουόμενων, προκαλώντας αναστάτωση στην παραλία. Άμεση ήταν η παρέμβαση διασώστη του ΕΚΑΒ Κασσανδρείας, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας στην περιοχή και προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα.

Η γυναίκα ακινητοποιήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενώ έγινε επίδεση στο τραυματισμένο μέλος για τον έλεγχο της αιμορραγίας, χωρίς να αφαιρεθεί το ξένο σώμα, όπως ορίζεται σε ανάλογες περιπτώσεις. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Πολυγύρου για την αφαίρεση του αντικειμένου και την περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

