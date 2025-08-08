Φωτιά στην Κερατέα: «Η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη, πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι» – Η έκκληση του αντιδημάρχου Σαρωνικού στους κατοίκους

Δραματικές ώρες ζουν οι κάτοικοι της ανατολικής Αττικής, καθώς μαίνεται ανεξέλεγκτη η μεγάλη φωτιά στην Κερατέα.

Ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, δήλωσε στο mega ότι «η κατάσταση δυστυχώς είναι πάρα πολύ άσχημη, πνέουν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Η μόνη βοήθεια που υπάρχει είναι από τα ελικόπτερα, δυστυχώς δεν μπορούν να πετάξουν τα αεροπλάνα. Η κατεύθυνση είναι προς τον δήμο Σαρωνικού και μπορούμε όσο μπορούμε να διασφαλίσουμε τις περιουσίες του κόσμου».

Ο ίδιος εξήγησε ότι η φωτιά έχει εξαπλωθεί και προς την Συντιρίνα και προς την Ανάβυσσο, ενώ υπογράμμισε ότι αυτή την περίοδο είναι πολλά τα σπίτια που κατοικούνται τόσο από κατοίκους όσο και από παραθεριστές.

«Σίγουρα έχουν παραδοθεί σπίτια στις φλόγες« είπε ο κ. Πετρόπουλος και κάλεσε τους κατοίκους του Σαρωνικού που βρίσκονται στα σπίτια τους να απομακρυνθούν μέχρι να μπορέσει να οριοθετηθεί η πυρκαγιά.