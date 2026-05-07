Νατάσα Θεοδωρίδου – Γιάννης Καρυπίδης: Η πρώτη επίσημη κοινή εμφάνιση του ζευγαριού – «Τέτοιον σύντροφο δεν τον κρύβεις»

Την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση της Νατάσας Θεοδωρίδου με τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη, σχολίασαν το πρωί της Πέμπτης 7 Μαΐου στην εκπομπή «Happy Day».

Η γνωστή τραγουδίστρια και ο επιχειρηματίας έδωσαν μαζί το «παρών» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην εκδήλωση για την έκθεση «EROS», που διοργάνωσε η Μαρίνα Βερνίκου σε συνεργασία με τη φιλανθρωπική οργάνωση Creaid.

«Είναι μια σχέση που την έχουμε ακούσει, δεν την έχουν διαψεύσει, αλλά είναι η πρώτη φορά που τους βλέπουμε μαζί και είναι ένα πολύ όμορφο ζευγάρι. Κούκλος… Ισχύει αυτό που είχα ακούσει κάποια στιγμή ότι έχει μια επιχείρηση με μέλια;» είπε η παρουσιάστρια.

«Είναι παραγωγός μελιού. Σε ένα τραπέζι πριν κάποιους μήνες, μια πολύ καλή μας φίλη που ξέρει διάφορα, μας είχε πει ότι έχει μια πολύ ωραία επιχείρηση, επιτυχημένη με βιολογικό μέλι, μέλι παραγωγής του και γενικός είναι πολύ δυνατός και δυναμικός…» πρόσθεσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Την Νατάσα Θεοδωρίδου κατά καιρούς την έχουν συνδυάσει με κάποιους ανθρώπους αλλά, δεν έχει βγει η ίδια ανοιχτά σε μια εκδήλωση που ξέρει εκ των προτέρων ότι θα έχει κάμερες και δημοσιογράφους. Τέτοιον σύντροφο τον παρουσιάζεις δεν τον κρύβεις. Και εκείνος πολύ άνετος» επεσήμανε.