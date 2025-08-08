Φωτιά στην Κερατέα: Εκκενώνεται η Παλαιά Φώκαια – Νέο μήνυμα του 112

Εκκενώνεται η Παλαιά Φώκαια λόγω της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στην Κερατέα και πήρε μεγάλες διαστάσεις.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιά βΦώκαια της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Οδού προς Λαγονήσι Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλαιά_Φώκαια της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Οδού προς #Λαγονήσι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki…
