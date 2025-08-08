Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Διακοπές κυκλοφορίας στις περιοχές της Κερατέας και του Σαρωνικού

κοινωνία

Κερατέα φωτιά πυροσβεστική

Επεκτείνονται τα μέτρα της τροχαίας, με διακοπές κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής Κερατέας και Σαρωνικού, λόγω των διαστάσεων που έχει πάρει η πυρκαγιά, ενώ έχουν ενισχυθεί και οι αστυνομικές δυνάμεις για την απομάκρυνση πολιτών, απ’ όπου χρειαστεί και με βάση τα μηνύματα 112 που έχουν εκδοθεί.

Φωτιά στην Κερατέα: «Τρεις ώρες βλέπαμε την φωτιά και δεν την έκοψαν – Μας άφησαν να καούμε»

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί:

1) Στην επαρχιακή οδό Κερατέας- Αναβύσσου.
2) Στην Λεωφόρο Λαυρίου, από το ύψος της οδού Βρυούλων έως την Λεωφόρο Καραμανλή στην περιοχή της Αναβύσσου.
3) Στην Λεωφόρο Πλάκας στον οικισμό Τογάνι.

Φωτιά στην Κερατέα: Νέο μήνυμα από το 112 για εκκένωση 2 περιοχών

Επιπλέον, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Φώκαια και στους οικισμούς Α.Τ.Ε., Χάρβαλο, Δημολάκι, Συντερίνα, Μαλιαστέκα και Αγίασμα.

Για την διευκόλυνση της απομάκρυνσης πολιτών από τους οικισμούς, οι δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αυξηθεί σε 136 αστυνομικούς με 63 οχήματα.

