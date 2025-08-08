Αιτωλοακαρνανία: Άγριο ξύλο στην Κατούνα – Συμπλοκή επειδή… τελείωσε νωρίς η εκδήλωση – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αιτωλοακαρνανία: Άγριο ξύλο στην Κατούνα – Συμπλοκή επειδή… τελείωσε νωρίς η εκδήλωση – ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση επικράτησε από το σοβαρό επεισόδιο που έγινε σε εκδήλωση στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού, όταν η έντονη δυσαρέσκεια των παρευρισκόμενων για την μικρή διάρκεια της εκδήλωσης εξελίχθηκε σε άγρια σύγκρουση στην Κατούνα Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι λεκτικές αντεγκλήσεις μεταξύ των πολιτών δεν άργησαν να ξεφύγουν από τον έλεγχο. Μέσα σε λίγα λεπτά, η ένταση κορυφώθηκε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σωματική συμπλοκή, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των παρευρισκόμενων.

Πληροφορίες του aitolianews.gr, το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση και διέκοψε τη ροή της εκδήλωσης, ενώ χρειάστηκε η παρέμβαση αρκετών παρευρισκόμενων για να εκτονωθεί η κατάσταση. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό, αν υπήρξαν τραυματισμοί ή αν κλήθηκαν οι Αρχές.

Η εκδήλωση, που ξεκίνησε με πολιτιστική διάθεση, κατέληξε σε επεισόδιο που κανείς δεν περίμενε. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο ερωτήματα για την οργάνωση τέτοιων δράσεων, αλλά και για τον τρόπο διαχείρισης των εντάσεων σε δημόσιες συναθροίσεις.

 

