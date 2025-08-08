Φωτιά στην Κερατέα: Εκκενώνεται η περιοχή ΑΤΕ του δήμου Σαρωνικού – Νέο μήνυμα του 112

Εντολή για εκκένωση της περιοχής ΑΤΕ του δήμου Σαρωνικού, μέσω μηνύματος του 112, λόγω της μεγάλης φωτιάς που εξελίσσεται στην Κερατέα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή ΑΤΕ του Δήμου Σαρωνικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω Λεωφόρων Καραμανλή και Βρυούλων προς Παλαιά Φώκαια. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.