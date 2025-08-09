Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου μετά την ανακάλυψη μιας υποτιμημένης απειλής για τα αρχαιότερα ζώα της Γης: «Μπορεί να ζουν έως και 15.000 χρόνια»

Μια μελέτη αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής που προκαλεί η ρίψη αγκυρών πλοίων στον θαλάσσιο βυθό. Όπως ανέφερε το Frontiers, το 2022 και το 2023, ο οργανισμός KOLASSAL, με έδρα την Καλιφόρνια, κατέγραψε 36 υποβρύχια σημεία αγκυροβόλησης γύρω από την Ανταρκτική.

Σε διάρκεια 62 ωρών βίντεο από αυτά τα σημεία, οι ερευνητές μπόρεσαν να παρατηρήσουν σπόγγους να καταστρέφονται και σκόνη από τον βυθό να διασκορπίζεται στην γύρω περιοχή. Κάποια ευαίσθητα είδη βρέθηκαν σε άμεσο κίνδυνο.

Επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή

«Η παρατηρούμενη ζημιά ήταν σχεδόν καταστροφική για τρία γιγαντιαία ηφαιστειακά σφουγγάρια, που θεωρούνται τα αρχαιότερα ζώα στον πλανήτη και μπορεί να ζουν έως και 15.000 χρόνια», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Matthew Mulrennan, σύμφωνα με το Frontiers.

Η σημασία του Νότιου Ωκεανού

Τα γιγαντιαία ηφαιστειακά σφουγγάρια και άλλοι οργανισμοί στον Νότιο Ωκεανό φιλτράρουν το νερό, δεσμεύουν άνθρακα και προσφέρουν καταφύγιο στο ευρύτερο θαλάσσιο οικοσύστημα. Η φυσική ανάπτυξη και η αποκατάσταση γίνονται αργά στα κρύα νερά της Ανταρκτικής. Ακόμη και σε τροπικές περιοχές, οι ζημιές από τις άγκυρες παραμένουν ορατές για δέκα χρόνια.

Ορισμένα από τα είδη που ζουν σε αυτό το απομακρυσμένο οικοσύστημα δεν έχουν καταγραφεί ακόμα, και η καταστροφή από την αγκυροβόληση μπορεί να οδηγήσει στην άμεση ή έμμεση εξαφάνιση ολόκληρων ειδών, χωρίς καν να έχουμε κατανοήσει πλήρως τη σημασία τους για τη βιόσφαιρα.

Ο Νότιος Ωκεανός δεσμεύει άνθρακα μέσω ζωοπλαγκτόν, κριλ και του ίδιου του πάγου. Η αγκυροβόληση μπορεί ακούσια να βλάψει ευαίσθητα οικοσυστήματα του βυθού που προσφέρουν τέτοιες σημαντικές υπηρεσίες, ενώ η ευρύτερη απειλή της ωκεάνιας αλιείας στοχεύει ενεργά σε αυτά.

Αλιεία με τράτες και ζημιές στον πυθμένα

Αυτή η αλιευτική πρακτική ξύνει τον πυθμένα της θάλασσας για να συγκεντρώσει ανεξέλεγκτα όσο το δυνατόν περισσότερη θαλάσσια ζωή. Μεγάλο μέρος αυτής καταλήγει ως παρεμπίπτον αλιευτικό προϊόν, ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό αφορά τα στοχευόμενα είδη. Στη διαδικασία αυτή, η αλιεία με τράτες διαταράσσει σημαντικά την αποθήκευση άνθρακα στον υποβρύχιο βυθό.

Το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η ζημιά από την αγκυροβόληση είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερη από ό,τι υποψιάζονταν αρχικά οι επιστήμονες, αποτελώντας μία από τις πιο υποτιμημένες απειλές για τους ωκεανούς.

«Η αγκυροβόληση είναι πιθανώς το πιο υποτιμημένο ζήτημα στην προστασία των ωκεανών όσον αφορά τη διαταραχή του παγκόσμιου βυθού. Οι ζημιές που προκαλεί είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτές από την αλιεία με τράτες», δήλωσε ο Mulrennan, σύμφωνα με το Frontiers. «Πρόκειται για ένα επείγον περιβαλλοντικό πρόβλημα, αλλά επειδή είναι εκτός οπτικού πεδίου, συχνά αγνοείται»

Με τη συνεχιζόμενη αύξηση των πληροφοριών για τις επιβλαβείς επιπτώσεις της αγκυροβόλησης, είναι σημαντικό να υπάρχουν αξιωματούχοι που θα είναι έτοιμοι να θεσπίσουν πολιτικές για την προστασία των ωκεανών.