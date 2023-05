Ειρηνικός Ωκεανός: Μικρά κύματα τσουνάμι μετά τον ισχυρό σεισμό

Μικρά κύματα τσουνάμι κάτω του μισού μέτρου δημιουργήθηκαν στο νησί Βανουάτου και σε άλλα σημεία ανοιχτά της Νέας Καληδονίας μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media ο μικρός κυματισμός είναι πιο αισθητός παρατηρώντας την κίνηση της βάρκας.

Σημειώνεται ότι έπειτα από μία ώρα ο συναγερμός για εκκένωση περιοχών υψηλού κινδύνου έληξε.

Small tsunamis arriving in Vanuatu after 7.7 Pacific quake; people are being urged to evacuate coastal areas pic.twitter.com/DuUkavDa3N

— BNO News (@BNONews) May 19, 2023