Οι 4 ελληνικές παραλίες που βρίσκονται στις Top 25 της Ευρώπης, σύμφωνα με το Tripadvisor

Την λίστα με τις 25 καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη για το 2024 έδωσε στη δημοσιότητα το Tripadvisor. Ανάμεσα τους βρίσκονται παραλίες από την Πορτογαλία, την Ιταλία και Κύπρο και 4 ελληνικές παραλίες.

Ο κατάλογος προέρχεται από τα βραβεία Travellers’ Choice Best of the Best 2024 για τις παραλίες. Η λίστα δημιουργήθηκε με βάση την ποιότητα και την ποσότητα των κριτικών και των αξιολογήσεων από ταξιδιώτες του Tripadvisor για παραλίες σε όλο τον κόσμο το διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου 2022 και Σεπτεμβρίου 2023.

Στην 14η θέση βρίσκεται η παραλία των Ματάλων στην Κρήτη. Οι επισκέπτες του Tripadvisor εκθειάζουν τις «εξαιρετικές ταβέρνες» και την θέα «που κόβει την ανάσα».

Η παραλία Άντονι Κουίν στο νησί της Ρόδου, όπου γυρίστηκε η ταινία «Τα κανόνια του Ναβαρόνε» λαμβάνει την 12η θέση στις προτιμήσεις. Οι αναγνώστες του Tripadvisor δηλώνουν ενθουσιασμένοι και η συνολική βαθμολογία της είναι 4,5 στα 5 από σχεδόν 7.000 κριτικές.

Ακολουθεί η Κεφαλονιά και η διάσημη στο εξωτερικό παραλία Μύρτος, που καταλαμβάνει την 8η θέση. Η παραλία θεωρείται η 23η καλύτερη σε όλο τον κόσμο. «Περιτριγυρισμένη από ψηλούς βράχους από μάρμαρο βράχους και με θέα τα γαλαζοπράσινα νερά του κόλπου, αυτή η εκπληκτική παραλία αποτελεί ένα εντυπωσιακό θέαμα που κόβει την ανάσα», αναφέρει στην περιγραφή του το Tripadvisor.

Μία ακόμη παραλία από την Κρήτη, τα Φαλάσαρνα βρίσκονται στην 6η θέση της λίστας με τις καλύτερες ευρωπαϊκές παραλίες. Στην παγκόσμια κατάταξη η παραλία βρίσκεται στην 19η θέση.

Καλύτερη παραλία της Ευρώπης για το 2024 αναδείχθηκε η Praia da Falesia στην Πορτογαλία, που βρίσκεται στην πρώτη θέση.