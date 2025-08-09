Βρετανία: Συνάντηση των συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας από την Ευρώπη, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ – Τηλεφωνική επικοινωνία Στάρμερ – Ζελένσκι

Ο Βρετανός υπουργός των Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα συναντηθούν σήμερα στη Βρετανία με τους συμμάχους τους από την Ουκρανία και την Ευρώπη για να συζητήσουν την προσπάθεια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς την κατεύθυνση επίτευξης ειρήνης στην Ουκρανία, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συνομίλησε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πριν από τη διεξαγωγή της συνάντησης, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο.

Ο Στάρμερ και ο Ζελένσκι συζήτησαν τις προτάσεις του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, πριν από τις συνομιλίες του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα.

«Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι σήμερα το πρωί. Συζήτησαν για τη συνάντηση των συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας από την Ευρώπη, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ που πραγματοποιείται σήμερα, υπό τη φιλοξενία του υπουργού των Εξωτερικών της Βρετανίας και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

«Συμφώνησαν ότι αυτό θα είναι ένα σημαντικό φόρουμ για τη συζήτηση της προόδου, αναφορικά με τη διασφάλιση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

Ο Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι μίλησε σήμερα με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, προσθέτοντας ότι μοιράζονται τις ίδιες απόψεις για τον κίνδυνο από το σχέδιο της Ρωσίας «για τον περιορισμό των πάντων στη συζήτηση για το αδύνατο».

Ο Ζελένσκι πραγματοποίησε μία σειρά τηλεφωνημάτων κατά τις προηγούμενες ημέρες με τους συμμάχους του Κιέβου.

Τα τηλεφωνήματα αυτά έγιναν μετά από την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στη Μόσχα και την ανακοίνωση μιας προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ του Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν στις 15 Αυγούστου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ