Τσιτσιπάς: Νιώθω πιο αρμονική τη σχέση με τον πατέρα μου – Θέλω να δουλεύω μαζί του μέχρι την τελευταία μέρα που θα παίξω τένις

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν αποκαλυπτικός στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ενόψει της πρεμιέρας του τουρνουά στο Σινσινάτι.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας όλων των εποχών, αναφέρθηκε στην συνεργασία με τον πατέρα του, Απόστολο, αλλά και στο πρόβλημα τραυματισμού με την μέση του.

«Για το πρόβλημα στην μέση δεν θέλω να μιλήσω, γιατί δεν θέλω να το… γρουσουζέψω. Ίσως να μου κάνετε αυτή την ερώτηση σε τρεις μήνες από τώρα. Και τότε ίσως να μπορέσω να σας πω με περισσότερες λεπτομέρειες. Άλλαξα λίγο κάποια πράγματα στην ζωή μου και φαίνεται ότι βοηθούν. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ γι’ αυτό γιατί στην Ελλάδα έχουμε το… μάτι για να μη γρουσουζέψουμε», είπε.

«Έπρεπε να αλλάξουμε πράγματα με τον πατέρα μου. Και αυτό που ήταν πολύ δύσκολο και έκανε την ζωή μου λίγο δύσκολη στο γήπεδο, το γεγονός ότι εκείνος δεν ήταν έτοιμος να αλλάξει. Του το επικοινώνησα πολλές φορές. Του είπα ότι θέλω τα πράγματα να γίνονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Και ένιωσα ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί με τον τρόπο μου», εξήγησε.

«Και τότε σκέφτηκα ότι είναι δύσκολο να αλλάξεις έναν άνθρωπο που ήταν έτσι όλη του την ζωή. Ειδικά στα πιο ώριμα στάδια της ζωής του. Απλώς δεν μπορούσα. Νιώθω ότι έχει πραγματικά πάρει το… μάθημά του. Έχει μάθει να με βάζει ίσως πρώτα από τις ιδέες και τις πεποιθήσεις του. Νομίζω ότι εκτιμά πολύ περισσότερο το feedback του παίκτη από ό,τι τότε. Ο χρόνος θα δείξει», συμπλήρωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

«Ελπίζω η σχέση να συνεχιστεί έτσι γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε προβλήματα. Ξέρουμε πότε να διαλέγουμε τις μάχες μας. Δεν φωνάζουμε ο ένας στον άλλον όπως παλιά. Νιώθω ότι έχει δημιουργηθεί μια πιο αρμονική σχέση μεταξύ μας. Και υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός. Ψυχολογικά δεν είναι καλό να ξέρεις ότι σε κρίνουν για τις αποφάσεις σου. Σε αυτό έχει ωριμάσει πολύ. Και έχει καταλάβει ότι χρειάζεται να δείχνει περισσότερη ενσυναίσθηση και κατανόηση για το γιατί συμβαίνουν κάποια πράγματα. Έχει γίνει καλύτερος ακροατής. Μπορεί να είναι πεισματάρης καμιά φορά. Και το λέω με καλή καρδιά, δεν το λέω για να τον κρίνω. Το λέω γιατί όντως είναι πεισματάρης. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο λόγος που έχει πετύχει. Το πείσμα του τον βοήθησε να πετύχει και να κάνει σπουδαία πράγματα στο τένις. Θέλω να δουλεύω μαζί του μέχρι την τελευταία μέρα που θα παίξω τένις».

