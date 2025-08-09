To σπαρακτικό «αντίο» της Λίλιαν Βιλδιρίδη στην Λένα Σαμαρά – «29 χρόνια μαζί, και τώρα;»

Η Λίλιαν Βιλδιρίδη, γενική γραμματέας του υπουργείου Υγείας, αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση την πολύ καλή φίλη της Λένα Σαμαρά, που έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης.

Λένα Σαμαρά: «Ραγίζει καρδιές» η ανάρτηση του αδελφού της, Κώστα – «Θα έδινα τη ζωή μου να μη συμβεί αυτό, δεν θα φύγεις ποτέ»

«29 χρόνια μαζί… Και τώρα; Τώρα; Πέταξες ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων.. Καλό ταξίδι άγγελέ μου… Για μένα πάντα θα είσαι μοναδική!», έγραψε η Λίλιαν Βιλδιρίδη στο Instagram, με την ανάρτηση να συνοδεύεται από ένα συγκινητικό βίντεο το οποίο ουσιαστικά αποτελείται από φωτογραφίες της ίδιας με την Λένα Σαμαρά, από την παιδική τους ηλικία μέχρι και πρόσφατα.

Το βίντεο που ανέβασε η Λίλιαν Βιλδιρίδη συνόδευσε με το γνωστό και τραγούδι «Να με θυμάσαι και να με αγαπάς» του Σταύρου Ξαρχάκου, το οποίο είχε ερμηνεύσει η Μελίνα Μερκούρη.

Σημειώνεται ότι η κηδεία της Λένας θα γίνει την Δευτέρα, 11 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.  Ο πατέρας της, πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ζήτησε, μέσω ανάρτησής του, αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα για κοινωφελείς σκοπούς.

