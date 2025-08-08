Λένα Σαμαρά: Ποια ήταν η 34χρονη κόρη του πρώην πρωθυπουργού που πέθανε ξαφνικά – Οι σπάνιες εμφανίσεις

Θρήνος και βαρύ πένθος για την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, καθώς η κόρη του Λένα, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 34 ετών το βράδυ της Πέμπτης (7/8).

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, η Λένα Σαμαρά νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στον Ευαγγελισμό, όπου είχε μεταφερθεί μετά από τη νοσηλεία της στο Σισμανόγλειο.

Η 34χρονη φέρεται να υπέστη επιληπτική κρίση και άμεσα έγινε προσπάθεια ανάνηψης, η οποία δεν καρποφόρησε.

Ποια ήταν η Λένα Σαμαρά

Η Ελένη Δανάη Σαμαρά αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών το 2008. Φοίτησε ως πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου, ακολουθώντας το επαγγελματικό μονοπάτι της μητέρας της Γεωργίας, παρά το πολιτικό προφίλ του πατέρα της. Είχε πάρει το όνομά της από την Ελένη – Λένα Ζάννα και ήταν τρισέγγονο της σπουδαίας συγγραφέα Πηνελόπης Δέλτα.

Ο τέως πρωθυπουργός έτρεφε ιδιαίτερη αδυναμία στην κόρη του, η οποία ήταν το πρώτο του παιδί. Επτά χρόνια μετά τη γέννηση της Λένας, το ζευγάρι απέκτησε και έναν γιο, τον 28χρονο σήμερα Κώστα.

Οι δημόσιες εμφανίσεις της Λένας Σαμαρά στο πλευρό των γονιών της ήταν σπάνιες. Τελευταία φορά που την είχε απαθανατίσει ο φακός ήταν πριν από έξι χρόνια, σε ένα χριστουγεννιάτικο gala στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.

Το 2015 η Λένα Σαμαρά αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο του Λονδίνου και ο πατέρας της, είχε ταξιδέψει για να παραστεί στην τελετή αποφοίτησής της, μια στιγμή υπερηφάνειας και οικογενειακής θαλπωρής.

Η 34χρονη κρατούσε χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή και παρά τη δημοσιότητα του πατέρα της, εκείνη ήθελε πάντα να ακολουθεί μια διαφορετική, πιο «αθόρυβη» καθημερινότητα.

Οι άνθρωποι που την γνωρίζουν μιλούν για ένα ευγενικό, συνεσταλμένο, χαμηλών τόνων και γλυκό κορίτσι που κερδίζει τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή.

Μελαχρινή με μακριά μαλλιά και μεγάλα εκφραστικά γαλανά μάτια η 25χρονη Λένα αν και φέρεται να θαύμαζε απεριόριστα την πολιτική καριέρα του πατέρα της, επέλεξε να ακολουθήσει τα επαγγελματικά χνάρια της μητέρας της, Γεωργίας.