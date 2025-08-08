Λένα Σαμαρά: Ποια ήταν η 34χρονη κόρη του πρώην πρωθυπουργού που πέθανε ξαφνικά – Οι σπάνιες εμφανίσεις

Enikos Newsroom

πολιτική

ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
Με τον αδελφό της, Κώστα

Θρήνος και βαρύ πένθος για την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, καθώς η κόρη του Λένα, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 34 ετών το βράδυ της Πέμπτης (7/8).

Βαρύ πένθος για τον Αντώνη Σαμαρά – Πέθανε η κόρη του, Λένα, σε ηλικία 34 ετών

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, η Λένα Σαμαρά νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στον Ευαγγελισμό, όπου είχε μεταφερθεί μετά από τη νοσηλεία της στο Σισμανόγλειο.

Η 34χρονη φέρεται να υπέστη επιληπτική κρίση και άμεσα έγινε προσπάθεια ανάνηψης, η οποία δεν καρποφόρησε.

ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ

Ποια ήταν η Λένα Σαμαρά

Η Ελένη Δανάη Σαμαρά αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών το 2008. Φοίτησε ως πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου, ακολουθώντας το επαγγελματικό μονοπάτι της μητέρας της Γεωργίας, παρά το πολιτικό προφίλ του πατέρα της. Είχε πάρει το όνομά της από την Ελένη – Λένα Ζάννα και ήταν τρισέγγονο της σπουδαίας συγγραφέα Πηνελόπης Δέλτα.

ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
Με τη μητέρα και τον αδελφό της

Ο τέως πρωθυπουργός έτρεφε ιδιαίτερη αδυναμία στην κόρη του, η οποία ήταν το πρώτο του παιδί. Επτά χρόνια μετά τη γέννηση της Λένας, το ζευγάρι απέκτησε και έναν γιο, τον 28χρονο σήμερα Κώστα.

ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
Με τον αδελφό της, Κώστα

Οι δημόσιες εμφανίσεις της Λένας Σαμαρά στο πλευρό των γονιών της ήταν σπάνιες. Τελευταία φορά που την είχε απαθανατίσει ο φακός ήταν πριν από έξι χρόνια, σε ένα χριστουγεννιάτικο gala στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.

Το 2015 η Λένα Σαμαρά αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο του Λονδίνου και ο πατέρας της, είχε ταξιδέψει για να παραστεί στην τελετή αποφοίτησής της,  μια στιγμή υπερηφάνειας και οικογενειακής θαλπωρής.

ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
Η οικογένεια Σαμαρά

Η 34χρονη κρατούσε χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή και παρά τη δημοσιότητα του πατέρα της, εκείνη ήθελε πάντα να ακολουθεί μια διαφορετική, πιο «αθόρυβη» καθημερινότητα.

Οι άνθρωποι που την γνωρίζουν μιλούν για ένα ευγενικό, συνεσταλμένο, χαμηλών τόνων και γλυκό κορίτσι που κερδίζει τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή.

Μελαχρινή με μακριά μαλλιά και μεγάλα εκφραστικά γαλανά μάτια η 25χρονη Λένα αν και φέρεται να θαύμαζε απεριόριστα την πολιτική καριέρα του πατέρα της, επέλεξε να ακολουθήσει τα επαγγελματικά χνάρια της μητέρας της, Γεωργίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
01:00 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Παύλος Μαρινάκης: Συλλυπητήρια δήλωση για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά – «Αβάσταχτος ο πόνος»

«Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός...
00:36 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Νίκος Ανδρουλάκης: Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά για τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του, Λένας

Με ανάρτησή του στα social media, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρα...
00:27 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Σωκράτης Φάμελλος: Η ανάρτησή του για την απώλεια της Λένας Σαμαρά – «Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια»

Τα συλλυπητήριά του προς τον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του για την ξαφνική απώλεια της ...
00:01 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Μητσοτάκης: Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους

Την οδύνη του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, εκφράζει ο πρωθυπουργός, Κυρι...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια