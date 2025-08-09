Λένα Σαμαρά: «Ραγίζει καρδιές» η ανάρτηση του αδελφού της, Κώστα – «Θα έδινα τη ζωή μου να μη συμβεί αυτό, δεν θα φύγεις ποτέ»

Σε μια ανάρτηση που «ραγίζει καρδιές» προχώρησε ο γιος του Αντώνη Σαμαρά, Κώστας για την αδελφή του Λένα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή την Πέμπτη το βράδυ έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Σε ανάρτησή του στο Facebook o Κώστας Σαμαράς αναφέρει:

«Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου… θα έδινα τη ζωή μου για να μην συμβεί αυτό… Πώς να αντέξω χωρίς εσένα, τη ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά… Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον…».

Και συνεχίζει: «Δεν θα φύγεις ποτέ… Είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας… Σε λατρεύω Λενάκι μου».

Την ανάρτηση συνοδεύει με μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει χαρούμενος αγκαλιά με την αδελφή του.

Τη Δευτέρα η κηδεία της Λένας Σαμαρά- Η ανάρτηση του πατέρα της, Αντώνη

Η Εξόδιος Ακολουθία της Ελένης Δανάης Σαμαρά θα τελεστεί τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, στις 13:00, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς με μια λιτή αλλά σπαρακτική ανάρτηση, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την αδόκητη απώλεια της κόρης του.

Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ Αττικής για τον θάνατό της

Ανακοίνωση για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά εξέδωσε η 1η ΥΠΕ Αττικής.

«Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13.00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος ,παθολόγος , καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22.29».