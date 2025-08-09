Λένα Σαμαρά: «Ραγίζει καρδιές» η ανάρτηση του αδελφού της, Κώστα – «Θα έδινα τη ζωή μου να μη συμβεί αυτό, δεν θα φύγεις ποτέ»

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Κώστας και Λένα Σαμαρά

Σε μια ανάρτηση που «ραγίζει καρδιές» προχώρησε ο γιος του Αντώνη Σαμαρά, Κώστας για την αδελφή του Λένα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή την Πέμπτη το βράδυ έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Σε ανάρτησή του στο Facebook o Κώστας Σαμαράς αναφέρει:

«Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου… θα έδινα τη ζωή μου για να μην συμβεί αυτό… Πώς να αντέξω χωρίς εσένα, τη ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά… Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον…».

Και συνεχίζει: «Δεν θα φύγεις ποτέ… Είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας… Σε λατρεύω Λενάκι μου».

Την ανάρτηση συνοδεύει με μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει χαρούμενος αγκαλιά με την αδελφή του.

Τη Δευτέρα η κηδεία της Λένας Σαμαρά- Η ανάρτηση του πατέρα της, Αντώνη

Η Εξόδιος Ακολουθία της Ελένης Δανάης Σαμαρά θα τελεστεί τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, στις 13:00, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς με μια λιτή αλλά σπαρακτική ανάρτηση, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την αδόκητη απώλεια της κόρης του.

Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ Αττικής για τον θάνατό της

Ανακοίνωση για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά εξέδωσε η 1η ΥΠΕ Αττικής.

«Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13.00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος ,παθολόγος , καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22.29».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
10:07 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Γεωργιάδης: Διαστρεβλώθηκαν όσα έγιναν κατά την επίσκεψή μου στο Νοσοκομείο Ρόδου – Η απάντησή του στα περί «χάους και σύγκρουσης»

Απαντήσεις στα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι επικράτησε «εκρηκτικό κλίμα» κατά την επίσκεψή το...
07:51 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

No Jets For Turkey: 40 νομοθέτες μπλοκάρουν τα F-35 για την Τουρκία

Ενδεχόμενη πώληση στην Τουρκία μαχητικών F-35, «θα αποκάλυπτε στρατιωτικά μυστικά των ΗΠΑ στις...
23:53 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Αντώνης Σαμαράς: Την Δευτέρα η κηδεία της κόρης του, Λένας – Οι δραματικές στιγμές στον «Ευαγγελισμό» και η ομόθυμη στήριξη του πολιτικού κόσμου

Άφατη θλίψη έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος της 34χρονης Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην Πρωθ...
23:34 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Στην Αίγυπτο ο Χακάν Φιντάν υπό το βλέμμα της Αθήνας – Η ατζέντα του Τούρκου ΥΠΕΞ και οι διπλωματικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας

Έντονη είναι η διπλωματική κινητικότητα στην «γειτονιά» της Ελλάδας, στην ευρύτερη ανατολική Μ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια