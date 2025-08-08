Αντώνης Σαμαράς: Την Δευτέρα η κηδεία της κόρης του, Λένας – Οι δραματικές στιγμές στον «Ευαγγελισμό» και η ομόθυμη στήριξη του πολιτικού κόσμου

Άφατη θλίψη έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος της 34χρονης Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Η νεαρή γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της 7ης Αυγούστου, έπειτα από ραγδαία επιδείνωση της υγείας της, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών σε δύο νοσοκομεία της Αθήνας.

Η είδηση προκάλεσε κύμα συγκίνησης και συμπαράστασης σε ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο, με προσωπικότητες από όλα τα κόμματα να εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια Σαμαρά.

Η Λένα Σαμαρά, πολιτικός μηχανικός και τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα, είχε επιλέξει να ζει μακριά από τη δημοσιότητα, με την πρόωρη απώλειά της να αφήνει πίσω αναπάντητα ερωτήματα και ένα βαρύ πένθος.

Τη Δευτέρα η κηδεία της Λένας Σαμαρά- Η ανάρτηση του πατέρα της, Αντώνη

Η Εξόδιος Ακολουθία της Ελένης Δανάης Σαμαρά θα τελεστεί τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, στις 13:00, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς με μια λιτή αλλά σπαρακτική ανάρτηση, την πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την αδόκητη απώλεια της κόρης του.

Ανακοίνωση για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά εξέδωσε η 1η ΥΠΕ Αττικής.

«Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13.00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος ,παθολόγος , καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22.29».

Οι ώρες αγωνίας και οι δραματικές στιγμές σε Σισμανόγλειο και Ευαγγελισμό – Όσα έγιναν πριν από τον θάνατο της 34χρονης

Μια έντονη αδιαθεσία και ζάλη που ένιωσε η κόρη του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά το μεσημέρι της Πέμπτης την οδήγησαν αρχικά στο «Σισμανόγλειο». Εκεί υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και σε αξονική τομογραφία, χωρίς να υπάρχει κάποιο εύρημα που να προκαλεί ανησυχία και να προδιαθέτει στην τραγική κατάληξη που θα είχε αργότερα η περιπέτεια με την υγεία της.

Εξετάστηκε ενδελεχώς από τον νευρολόγο του Σισμανογλείου, ο οποίος έκρινε ότι θα έπρεπε να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό για περαιτέρω έλεγχο, δεδομένου ότι το Σισμανόγλειο δεν διαθέτει Νευρολογική Κλινική.

Την ώρα που οι γιατροί λάμβαναν το ιστορικό της ασθενούς, η 34χρονη φέρεται να παρουσίασε 3 επιληπτικές κρίσεις με αποτέλεσμα οι γιατροί να «πέσουν» αμέσως πάνω της και να την διασωληνώσουν ώστε να σταθεροποιήσουν τον οργανισμό της.

Μαζί της βρίσκονταν παθολόγοι και νευρολόγοι, ενώ οι γονείς της περίμεναν έξω από το εξεταστήριο.

Ωστόσο, τη στιγμή εκείνη, η 34χρονη Λένα υπέστη καρδιακή ανακοπή. Οι γιατροί προσπάθησαν επί 50 λεπτά με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) να την κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο δεν τα κατάφεραν. Η Λένα Σαμαρά είχε καταλήξει. Οι γιατροί ανέλαβαν το δύσκολο έργο να ενημερώσουν τους γονείς της, Αντώνη και Γεωργία που περίμεναν με αγωνία τα νεότερα για την υγεία του παιδιού τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λένα Σαμαρά δεν αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, ενώ παραμένει ασαφές εάν είχε κάποιο ιστορικό επιληπτικών κρίσεων.

Γεωργιάδης: «Το Σισμανόγλειο έχει νευρολόγο, δεν έχει νευρολογική κλινική – Δεν είναι όλα πολιτική, δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό»

Διευκρινίσεις έδωσε μέσω ανάρτησής του στα social media ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με το πώς αντιμετωπίστηκε από τους γιατρούς η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα.

Όπως αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης, «η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο το οποίο είχε και νευρολόγο ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά. Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του «Σισμανογλείου» έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε τη μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του «Ευαγγελισμού» καθώς το «Σισμανόγλειο» δεν έχει Νευρολογική κλινική».

Ο υπουργός Υγείας εξαπολύει «βολές» και εναντίον πολιτικών αντιπάλων καταλήγοντας: «Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε και μία οικογένεια πενθεί».

Ποια ήταν η Λένα Σαμαρά

Η Ελένη Δανάη Σαμαρά αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών το 2008. Φοίτησε ως πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου, ακολουθώντας το επαγγελματικό μονοπάτι της μητέρας της Γεωργίας, παρά το πολιτικό προφίλ του πατέρα της. Είχε πάρει το όνομά της από την Ελένη – Λένα Ζάννα και ήταν τρισέγγονο της σπουδαίας συγγραφέα Πηνελόπης Δέλτα.

Ο πρώην Πρωθυπουργός έτρεφε ιδιαίτερη αδυναμία στην κόρη του, η οποία ήταν το πρώτο του παιδί. Επτά χρόνια μετά τη γέννηση της Λένας, το ζευγάρι απέκτησε και έναν γιο, τον 28χρονο σήμερα Κώστα.

Οι δημόσιες εμφανίσεις της Λένας Σαμαρά στο πλευρό των γονιών της ήταν σπάνιες. Τελευταία φορά που την είχε απαθανατίσει ο φακός ήταν πριν από έξι χρόνια, σε ένα χριστουγεννιάτικο gala στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.

Η 34χρονη κρατούσε χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή και παρά τη δημοσιότητα του πατέρα της, εκείνη ήθελε πάντα να ακολουθεί μια διαφορετική, πιο «αθόρυβη» καθημερινότητα.

Οι άνθρωποι που την γνώριζαν μιλούν για ένα ευγενικό, συνεσταλμένο, χαμηλών τόνων και γλυκό κορίτσι που κέρδιζε τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή.

Σοκ και θλίψη στον πολιτικό κόσμο

Ο πολιτικός κόσμος είναι συγκλονισμένος από τον θάνατο της Λένας και έσπευσε να εκφράσει τη θλίψη του για την τόσο πρόωρη απώλειά της αλλά και τη συμπαράστασή του στους γονείς της.

«Συγκλονισμένοι πληροφορηθήκαμε την τραγικά αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά. Εκ βάθους καρδίας συλλυπητήρια και κουράγιο στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του τούτες τις σπαρακτικές ώρες» τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη θλίψη του αναφέροντας:

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…».

Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση για την απώλεια της Λένας Σαμαρά:

«Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά, εκφράζω στην οικογένειά της τα συλλυπητήριά μου. Φίλε Αντώνη, Γεωργία, Κωνσταντίνε η σκέψη μας είναι σε σας. Ο Θεός να την αναπαύσει και να σας δίνει δύναμη».

Με αφορμή τον αιφνίδιο χαμό της κόρης του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απρόσμενη απώλεια της κόρης του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τέτοιες στιγμές, όπως η απώλεια ενός παιδιού. Σήμερα θρηνώ όχι ως Πρόεδρος της Βουλής, αλλά ως φίλος. Η σκέψη μου είναι στον Αντώνη και τη σύζυγό του Γεωργία για τη μεγάλη δοκιμασία την οποία βιώνουν. Εκφράζω και στους δύο καθώς και στην οικογένειά τους τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συγκλονισμένος: «Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος έγραψε: «Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του».

Συλλυπητήριο μήνυμα απέστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά: «Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους».

Συλλυπητήριο μήνυμα και από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμάρα, την σύζυγό του Γεωργία και την οικογένειά τους για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους».

Η Ελληνική Λύση εκφράζει επίσης με ανακοίνωσή της τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του πρώην Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά.

Συγκλονισμένος δήλωσε και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης: «Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης αδικίας. Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία, συγκλονισμένος. Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά. Από καρδιάς, δύναμη και κουράγιο».

Τα θερμά συλλυπητήριά της για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά εξέφρασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σε ανάρτησή της, η κ. Κωνσταντοπούλου σημειώνει: «Εκφράζω τα θερμότατα συλλυπητήριά μου στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, στη σύζυγό του Γεωργία και στην οικογένειά τους για την αδόκητη και αιφνίδια απώλεια της κόρης τους, Λένας. Η σκέψη μου είναι μαζί τους, σε αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές. Με ειλικρινή αισθήματα, Ζωή Ν. Κωνσταντοπούλου».

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης έγραψε σε ανάρτησή του: «Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά. Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους, Λένας».

Επιπλέον και η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, εξέφρασε τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένεια: «Το να χάνει ένας γονιός το παιδί του είναι η πιο ανείπωτη τραγωδία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος, δεν υπάρχει βαθύτερη πληγή. Πόσο μάλλον όταν το παιδί αυτό φεύγει άδικα, πρόωρα, τόσο νέο – μόλις 34 ετών. Ένα νέο κορίτσι, με ζωή μπροστά της, που κόπηκε βίαια, αφήνοντας πίσω μόνο θλίψη και αναπάντητα “γιατί”. Είθε ο Θεός να τους δίνει δύναμη και παρηγοριά σε αυτή τη σκοτεινή ώρα».

«Κύριε Πρωθυπουργέ, Αντώνη μου δεν υπάρχουν λόγια. Η σκέψη μου μαζί σου και με την οικογένειά σου. Το σοκ είναι απερίγραπτο …», γράφει ο πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος.

«Δεν το χωράει ο νους αυτό με την Λένα Σαμαρά! Όλοι μας είμαστε συγκλονισμένοι για την απώλεια της 34χρονης κοπέλας. Η σκέψη μου, όλων η σκέψη, είναι με τους γονείς της, τον Αντώνη και τη Γεωργία! Ο Θεός να τους δίνει δύναμη» έγραψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην Γεωργία και τον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους Λένας».

Από την πλευρά του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης έγραψε: «Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός. Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη».

«Ανείπωτος ο πόνος και αδιανόητη η απώλεια. Ο ξαφνικός θάνατος της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας μας συγκλονίζει όλους. Κανένας γονιός δεν πρέπει να βιώνει έναν τέτοιο αποχωρισμό. Ο Θεός να τους δίνει δύναμη να σταθούν όρθιοι μέσα στη θλίψη. Η σκέψη μου είναι κοντά τους, με βαθιά συμπόνια και σεβασμό», ανέφερε από την πλευρά του ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Αβραμόπουλος.

«Ανείπωτη οδύνη για την απροσδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά», σημειώνει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Γιώργος Παπανδρέου.

Ο πρώην πρωθυπουργός εύχεται κουράγιο και δύναμη στον Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά.

«Η σκέψη μου μαζί σας», καταλήγει.