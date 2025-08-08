Κερατέα: 260 πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς

Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα και εξαπλώθηκε λόγω και των ισχυρών ανέμων.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 260 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 77 οχήματα και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων. Για τον συντονισμό τους έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «Όλυμπος». Σημειώνεται ότι για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 13 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

 

