Αντώνης Σαμαράς: Σοκ και θλίψη στον πολιτικό κόσμο για τον θάνατο της κόρης του, Λένας – Τα μηνύματα συμπαράστασης

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία μόλις 34 ετών. Η Λένα Σαμαρά έπειτα από ένα επιληπτικό επεισόδιο νοσηλεύτηκε στο «Σισμανόγλειο» και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή, καθώς υπέστη ανακοπή.

Το πένθος είναι βαρύ για τον Αντώνη Σαμαρά και την σύζυγό του Γεωργία για την πρωτότοκη κόρη τους. Σημειώνεται ότι έχουν ακόμη ένα παιδί, τον Κωνσταντίνο που σήμερα είναι 28 ετών.

Ο πολιτικός κόσμος είναι συγκλονισμένος από τον θάνατο της Λένας και έσπευσε να εκφράσει τη θλίψη του για την τόσο πρόωρη απώλειά της αλλά και τη συμπαράστασή του στους γονείς της.

Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη θλίψη του αναφέροντας:

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…».

Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση για την απώλεια της Λένας Σαμαρά:

«Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά, εκφράζω στην οικογένειά της τα συλλυπητήριά μου. Φίλε Αντώνη, Γεωργία, Κωνσταντίνε η σκέψη μας είναι σε σας. Ο Θεός να την αναπαύσει και να σας δίνει δύναμη».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συγκλονισμένος: «Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος έγραψε: «Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του».

Συλλυπητήριο μήνυμα απέστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά: «Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους».

Συλλυπητήριο μήνυμα και από τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμάρα, την σύζυγό του Γεωργία και την οικογένειά τους για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους».

Συγκλονισμένος δήλωσε και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης: «Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης αδικίας. Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία, συγκλονισμένος. Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά. Από καρδιάς, δύναμη και κουράγιο».

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης έγραψε σε ανάρτησή του: «Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά. Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους, Λένας».

Επιπλέον και η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, εξέφρασε τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένεια: «Το να χάνει ένας γονιός το παιδί του είναι η πιο ανείπωτη τραγωδία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος, δεν υπάρχει βαθύτερη πληγή. Πόσο μάλλον όταν το παιδί αυτό φεύγει άδικα, πρόωρα, τόσο νέο – μόλις 34 ετών. Ένα νέο κορίτσι, με ζωή μπροστά της, που κόπηκε βίαια, αφήνοντας πίσω μόνο θλίψη και αναπάντητα “γιατί”. Είθε ο Θεός να τους δίνει δύναμη και παρηγοριά σε αυτή τη σκοτεινή ώρα».

«Κύριε Πρωθυπουργέ, Αντώνη μου δεν υπάρχουν λόγια. Η σκέψη μου μαζί σου και με την οικογένειά σου. Το σοκ είναι απερίγραπτο …», γράφει ο πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος.

«Δεν το χωράει ο νους αυτό με την Λένα Σαμαρά! Όλοι μας είμαστε συγκλονισμένοι για την απώλεια της 34χρονης κοπέλας. Η σκέψη μου, όλων η σκέψη, είναι με τους γονείς της, τον Αντώνη και τη Γεωργία! Ο Θεός να τους δίνει δύναμη» έγραψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην Γεωργία και τον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους Λένας».

Από την πλευρά του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης έγραψε: «Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός. Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη».

«Ανείπωτος ο πόνος και αδιανόητη η απώλεια. Ο ξαφνικός θάνατος της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας μας συγκλονίζει όλους. Κανένας γονιός δεν πρέπει να βιώνει έναν τέτοιο αποχωρισμό. Ο Θεός να τους δίνει δύναμη να σταθούν όρθιοι μέσα στη θλίψη. Η σκέψη μου είναι κοντά τους, με βαθιά συμπόνια και σεβασμό», ανέφερε από την πλευρά του ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Επί 50 λεπτά προσπαθούσαν οι γιατροί να την επαναφέρουν στη ζωή

Η Λένα Σαμαρά ένιωσε έντονη αδιαθεσία και ζάλη. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά έως αργά χθες το βράδυ, διακομίσθηκε στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο. Εκεί της έγινε η σύσταση να μεταβεί στον Ευαγγελισμό για εξειδικευμένες νευρολογικές εξετάσεις. Αρχικά, της έγινε καρδιολογικός έλεγχος.

Η Λένα Σαμαρά όμως, κατέρρευσε ενώ οι γιατροί έπαιρναν το ιατρικό της ιστορικό: Εκδήλωσε επιληπτικό επεισόδιο και διασωληνώθηκε. Γρήγορα η κατάσταση επιδεινώθηκε και υπέστη ανακοπή. Πενήντα ολόκληρα λεπτά κράτησε η προσπάθεια να την επαναφέρουν στη ζωή. Όμως δεν τα κατάφεραν. Οι γιατροί ανακοίνωσαν στους γονείς της ότι η Λένα είχε φύγει από τη ζωή.

Ποια ήταν η Λένα Σαμαρά

Η Ελένη Δανάη Σαμαρά αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών το 2008. Φοίτησε ως πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου, ακολουθώντας το επαγγελματικό μονοπάτι της μητέρας της Γεωργίας, παρά το πολιτικό προφίλ του πατέρα της. Είχε πάρει το όνομά της από την Ελένη – Λένα Ζάννα και ήταν τρισέγγονο της σπουδαίας συγγραφέα Πηνελόπης Δέλτα.

Ο πρώην Πρωθυπουργός έτρεφε ιδιαίτερη αδυναμία στην κόρη του, η οποία ήταν το πρώτο του παιδί. Επτά χρόνια μετά τη γέννηση της Λένας, το ζευγάρι απέκτησε και έναν γιο, τον 28χρονο σήμερα Κώστα.

Οι δημόσιες εμφανίσεις της Λένας Σαμαρά στο πλευρό των γονιών της ήταν σπάνιες. Τελευταία φορά που την είχε απαθανατίσει ο φακός ήταν πριν από έξι χρόνια, σε ένα χριστουγεννιάτικο gala στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.

Η 34χρονη κρατούσε χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή και παρά τη δημοσιότητα του πατέρα της, εκείνη ήθελε πάντα να ακολουθεί μια διαφορετική, πιο «αθόρυβη» καθημερινότητα.

Οι άνθρωποι που την γνώριζαν μιλούν για ένα ευγενικό, συνεσταλμένο, χαμηλών τόνων και γλυκό κορίτσι που κέρδιζε τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή.