Κοινωνικό Τιμολόγιο Ρεύματος: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός και τι ισχύει για τους λογαριασμούς που έχουν λήξει

Εκτός του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ρεύματος 2025 κινδυνεύουν να μείνουν οι εν ενεργεία δικαιούχοι, δηλαδή κινδυνεύουν να απενταχθούν αυτόματα από το σύστημα.

Της Κατερίνας Φεσσά

Αυτό αφορά σε όσους δεν υποβάλλουν νέα αίτηση για το ΚΟΤ του τρέχοντος έτους έως τις 22 Σεπτεμβρίου του 2025 στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ με τους κωδικούς του Taxisnet αλλά και σε όσους δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις για ένταξη σε κάποια κατηγορία του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ρεύματος.

Παράλληλα επισημαίνεται πως στο ΚΟΤ μπορούν να ενταχθούν μεταξύ άλλων:

οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ)

οι πολύτεκνες οικογένειες

οι άνεργοι

τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα,

τα άτομα που φιλοξενούνται σε δομές κοινωνικής πρόνοια κλπ

Τα μυστικά που πρέπει να γνωρίζετε

Μεταξύ άλλων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για το ΚΟΤ του 2025 τα εξής:

1) Τι ισχύει για όσους υπέβαλαν αίτηση πριν την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2025

Οι πολίτες που υπέβαλαν αίτηση για το ΚΟΤ από τις 22 Ιουλίου του τρέχοντος έτους και πριν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ 2025 και είχαν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους το 2024 μπορούν να κάνουν νέα αίτηση που θα ελεγχθεί, όσον αφορά την ακίνητη περιουσία βάσει της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2025).

2) Πώς γίνεται ο έλεγχος των αιτήσεων του ΚΟΤ και του Μητρώου Ευάλωτων Πελατών

Ο έλεγχος των αιτήσεων του ΚΟΤ και του Μητρώου Ευάλωτων Πελατών γίνεται με βάσει:

Την φορολογική δήλωση του 2024 όσον αφορά τα εισοδήματα και τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Την τελευταία εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ του (2024) όσον αφορά την ακίνητη περιουσία.

3) Τι θα γίνει αν κάποιος κάνει υπέρβαση ορίου κατανάλωσης ρεύματος του ΚΟΤ

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται:

κανονικά όταν η υπέρβαση του ορίου κατανάλωσης ρεύματος είναι μικρότερη του 10%.

όταν η υπέρβαση του ορίου κατανάλωσης ρεύματος είναι μικρότερη του 10%. για την κατανάλωση ρεύματος εντός των οριζόμενων ορίων και το ισχύον οικιακό τιμολόγιο του προμηθευτή για την υπερβάλλουσα κατανάλωση με τις κλίμακες της συνολικής κατανάλωσης.

Διευκρινίζεται πως αυτό αφορά τις περιπτώσεις που η υπέρβαση του ορίου κατανάλωσης ρεύματος είναι άνω του 10% και η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση είναι χαμηλότερη των ορίων κατανάλωσης που προβλέπεται για κάθε κατηγορία δικαιούχου ΚΟΤ (ή έως 10% υπέρβαση).

Ωστόσο το ΚΟΤ δεν εφαρμόζεται:

Όταν η υπέρβαση του ορίου κατανάλωσης είναι άνω του 10% και η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση (βάσει καταμετρημένων ενδείξεων) είναι μεγαλύτερη των ορίων κατανάλωσης που προβλέπεται για κάθε κατηγορία δικαιούχου του ΚΟΤ.

4) Ποιους μήνες δεν γίνεται διακοπή του ρεύματος ακόμη και εάν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές

Δεν μπορεί να γίνει διακοπή του ρεύματος ακόμη και εάν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές τους παρακάτω μήνες:

Τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Δηλαδή ο πάροχος οφείλει να παρέχει τους μήνες αυτούς ρεύμα στο νοικοκυριό ακόμη κι αν έχει πολλούς ληγμένους λογαριασμούς.

Ωστόσο αυτό δεν ισχύει για τους μήνες Απρίλιο –Ιούνιο και Σεπτέμβριο –Οκτώβριο. Με άλλα λόγια το διάστημα αυτό μπορεί να γίνει διακοπή ρεύματος όταν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές