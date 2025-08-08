Βίντεο: Σκυλάκι παίρνει στο κυνήγι αρκούδα που… εισέβαλε σε σαλόνι σπιτιού

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου φαίνεται ένας σκύλος να παίρνει στο κυνήγι μια… αρκούδα, που μπήκε σε σπίτι στον Καναδά.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει τραβηχτεί από κάμερα ασφαλείας εντός του σπιτιού, φαίνεται η στιγμή που μια μαύρη αρκούδα, μπαίνει στο σαλόνι ενός σπιτιού. Όπως μπορεί να δει κανείς, η αρκούδα εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι μια μπαλκονόπορτα είναι ανοιχτή και αποφασίζει – για κακό του κεφαλιού της – να προχωρήσει στα ενδότερα του σπιτιού, μάλλον στην αναζήτηση τροφής.

Στο αμέσως επόμενο πλάνο βλέπουμε την αρκούδα να την έχει πάρει στο κυνήγι ένα σκυλάκι ράτσας Πομεράνιαν, ονόματι Σκάουτ. Με θάρρος και μεγάλη ορμή, ο σκύλος όταν αντιλήφθηκε την παρουσία της αρκούδας ορμάει και την αναγκάζει να βγει από το σπίτι αρχικά και στη συνέχεια από τον κήπο της κατοικίας.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι την ώρα που η αρκούδα… εκπαραθυρώνεται, η ένοικος του σπιτιού και προφανώς ιδιοκτήτρια του σκύλου κάνει κι εκείνη μια κίνηση να φύγει μακριά από την αρκούδα.

Kanada’da Pomeranian cinsi Scout isimli köpek, eve giren ayıyı korkutarak kaçırdı.pic.twitter.com/xC1fTe52i3

— Onedio (@onediocom) August 7, 2025