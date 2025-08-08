Βίντεο: Σκυλάκι παίρνει στο κυνήγι αρκούδα που… εισέβαλε σε σαλόνι σπιτιού

Enikos Newsroom

διεθνή

ΑΡΚΟΥΔΑ ΚΑΝΑΔΑΣ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου φαίνεται ένας σκύλος να παίρνει στο κυνήγι μια… αρκούδα, που μπήκε σε σπίτι στον Καναδά.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει τραβηχτεί από κάμερα ασφαλείας εντός του σπιτιού, φαίνεται η στιγμή που μια μαύρη αρκούδα, μπαίνει στο σαλόνι ενός σπιτιού. Όπως μπορεί να δει κανείς, η αρκούδα εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι μια μπαλκονόπορτα είναι ανοιχτή και αποφασίζει – για κακό του κεφαλιού της – να προχωρήσει στα ενδότερα του σπιτιού, μάλλον στην αναζήτηση τροφής.

Στο αμέσως επόμενο πλάνο βλέπουμε την αρκούδα να την έχει πάρει στο κυνήγι ένα σκυλάκι ράτσας Πομεράνιαν, ονόματι Σκάουτ. Με θάρρος και μεγάλη ορμή, ο σκύλος όταν αντιλήφθηκε την παρουσία της αρκούδας ορμάει και την αναγκάζει να βγει από το σπίτι αρχικά και στη συνέχεια από τον κήπο της κατοικίας.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι την ώρα που η αρκούδα… εκπαραθυρώνεται, η ένοικος του σπιτιού και προφανώς ιδιοκτήτρια του σκύλου κάνει κι εκείνη μια κίνηση να φύγει μακριά από την αρκούδα.

Kanada’da Pomeranian cinsi Scout isimli köpek, eve giren ayıyı korkutarak kaçırdı.pic.twitter.com/xC1fTe52i3

— Onedio (@onediocom) August 7, 2025

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
04:59 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Axios: Το ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε το σχέδιο Νετανιάχου για την κατάληψη της Γάζας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε την πρόταση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου γ...
04:45 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Νικολάς Μαδούρο: Επικηρύχθηκε από τις ΗΠΑ για 50 εκατ. δολάρια – Οι κατηγορίες που του προσάπτονται – ΒΙΝΤΕΟ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν αμοιβή ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα ...
04:15 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Γάζα: Ο ΟΗΕ «τάσσεται σθεναρά εναντίον οποιασδήποτε κλιμάκωσης» του πολέμου

Τα Ηνωμένα Έθνη τόνισαν την Πέμπτη (7/8) ότι τάσσονται εναντίον οποιαδήποτε επέκτασης των επιχ...
03:15 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: Ειρηνευτική συμφωνία Αζερμπαϊτζάν – Αρμενίας με πρωτοβουλία Τραμπ – «Έκαναν το σωστό»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη (7/8) μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social ότ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια