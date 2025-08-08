Ετεοκλής Παύλου: Η τρυφερή ανάρτηση αγκαλιά με την κόρη του – «Μου ‘πες “μπαμπά” και έγινε όλη μου η ζωή ποίημα..»

Enikos Newsroom

lifestyle

Ετεοκλής Παύλου
Φωτογραφία: Instagram/eteoklispavlou

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ετεοκλής Παύλου και η Ελένη Χατζίδου επέλεξαν τις Μαλδίβες για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αναζητώντας ηρεμία και ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά τους.

Το αγαπημένο ζευγάρι δεν σταματά να μοιράζεται στιγμές από το ταξίδι μέσα από τα social media, με εικόνες γεμάτες συναίσθημα και οικογενειακή θαλπωρή.

Ανάμεσά τους, μια τρυφερή φωτογραφία του Ετεοκλή Παύλου με την κόρη του στο Instagram προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση.

«Μου ‘πες “μπαμπά” και έγινε όλη μου η ζωή ποίημα..», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας, στην οποία ποζάρει χωρίς το πρόσθετο μέλος στο πόδι του.

