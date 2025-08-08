Conference League: Καταιγιστική η Ομόνοια στο Αζερμπαϊτζάν με «τεσσάρα» επί της Αράζ – Όλα τα αποτελέσματα

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ό,τι δεν κατάφερε ο Άρης κόντρα στην Αράζ στον Β’ προκριματικό του Conference League, το πέτυχε η Ομόνοια στον Γ’ προκριματικό και μάλιστα με άκρως εμφατικό τρόπο, φτάνοντας σε επιβλητική νίκη με 4-0 στο Αζερμπαϊτζαν, που επί της ουσίας την φέρνει από τώρα στα play off της διοργάνωσης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Ομόνοια ήταν ο Λοΐζου που σημείωσε τα δύο πρώτα γκολ του αγώνα στο 13′ και στο 22′, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαν στην… εξίσωση και οι Εβάντρο (55′) και Γιόβετιτς (58′), διαμορφώνοντας το τελικό 4-0.

Στο δεύτερο σκέλος των πρώτων αγώνων του Γ’ προκριματικού, η Άντερλεχτ έκανε… περίπατο απέναντι στη Σεριφ Τιρασπόλ, επικρατώντας με 3-0 στην έδρα της (19′ Ανγκούλο, 48′ Ντόλμπεργκ και 81′ Βερσάερεν τα γκολ) κι επι της ουσίας «καθάρισε» σε μεγάλο βαθμό την πρόκρισή της στα play off. Οι Βέλγοι θα είναι ο αντίπαλος της ΑΕΚ στην επόμενη φάση, εάν οι «κιτρινομαυροι» καταφέρουν να περάσουν στη ρεβάνς τον Άρη Λεμεσού.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στον Γ προκριματικό γύρο του Conference League έχουν ως εξής:

Τρίτη 5/8

Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε) – Νέμαν Γκρόντνο (Λευκορωσία) 2-0

Πέμπτη 7/8

Αράζ Ναχτσιβάν (Αζερμπαϊτζάν) – Ομόνοια (Κύπρος) 0-4

Άρης Λεμεσού (Κύπρος) – ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 2-2

Ζαλγκίρις Κάουνο (Λιθουανία) – Αρντά Καρντζαλί (Βουλγαρία) 0-1

Μιλσάμι Ορχέι (Μολδαβία) – Βίρτους (Σαν Μαρίνο) 3-2

Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) – Χάμαρμπι (Σουηδία) 0-0

Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία) – Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) 4-3

ΑΙΚ Στοκχόλμης (Σουηδία) – ΕΤΟ Γκιορ (Ουγγαρία) 2-1

Ρίγα FC (Λετονία) – Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ) 3-0

Σίλκεμποργκ (Δανία) – Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία) 0-1

Βίκινγκ (Νορβηγία) – Μπασακσεχίρ (Τουρκία) 1-3

Ολίμπια Λιουμπλιάνας (Σλοβενία) – Εγκνατία (Αλβανία) 0-0

Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο) – Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία) 2-3

Βίκινγκουρ (Νησιά Φαρόε) – Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία) 2-1

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) – Αραράτ (Αρμενία) 4-1

Αλκμααρ (Ολλανδία) – Βαντούζ (Λιχτενστάιν) 3-0

Αντερλεχτ (Βέλγιο) – Σερίφ Τιράσπολ (Μολδαβία) 3-0

Πολισία (Ουκρανία) – Πάκσι (Ουγγαρία) 3-0

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) – Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 1-0

Λοζάνη (Ελβετία) – Αστάνα (Καζακστάν) 3-1

Λουγκάνο (Ελβετία) – Τσέλιε (Σλοβενία) 0-5

Μπαλκάνι (Κόσοβο) – Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 1-0

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) – Σπάρτακ Τρνάβα (Σλοβακία) 3-0

Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) – Μπρόντμπι (Δανία) 3-0

Σεντ Πάτρικς (Ιρλανδία) – Μπεσίκτας (Τουρκία) 1-4

Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) – Νταντί Γιουνάιτεντ (Σκωτία) 2-2

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) – Ντιναμό Σίτι (Αλβανία) 2-1

Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) – Σάντα Κλάρα (Πορτογαλία) 0-3

Ράκοβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) – Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ) 0-1

Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία) – Χιμπέρνιαν (Σκωτία) 0-2

*Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 13 και 14 Αυγούστου.

