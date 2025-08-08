«Έξυπνα» πυρομαχικά για τα τουρκικά drones Akinci με εμβέλεια 60 χλμ. – ΒΙΝΤΕΟ

Δύο νέα έξυπνα πυρομαχικά, το ένα περιφερόμενο, που θα εφοδιάζει τα εγχώριας ανάπτυξης και παραγωγής Akinci, παρουσίασε η τουρκική βιομηχανία, δίνοντας επιπλέον πλεονεκτήματα στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι νέοι πύραυλοι έχουν εμβέλεια έως 60 χλμ. και μπορούν να προσβάλουν επίγειους αλλά και εναέριους στόχους.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η τουρκική αμυντική βιομηχανία τρέχει με φρενήρεις ρυθμούς και ανά τακτά χρονικά διαστήματα παρουσιάζει και νέα επιτεύγματα, τα οποία προστίθενται στο οπλοστάσιό της.

Τελευταίο της επίτευγμα είναι οι «έξυπνοι» πύραυλοι, ο οποίοι θα εκτοξεύονται από τα εγχώριας παραγωγής UAV Akinci.

Η τουρκική κατασκευάστρια εταιρεία Bayraktar AKINCI TİHA πραγματοποίησε με επιτυχία δοκιμαστικές βολές των πυρομαχικών ALPAGUT και EREN, τα οποία αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τις επίσης τουρκικές STM και Roketsan. Βίντεο της δοκιμής κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Selçuk Bayraktar, τον γαμπρό του Ερντογάν και πρόεδρο της εταιρείας που κατασκευάζει και τα ομώνυμα drones.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bayraktar AKINCI (TİHA), που αναπτύχθηκε σε εθνικό και εγχώριο επίπεδο από την Baykar, ολοκλήρωσε με επιτυχία μια ακόμη δοκιμή πυρομαχικών. Η δοκιμή, που διεξήχθη με το σύστημα πυρομαχικών Smart Loitering Munitions System ALPAGUT και τα πυρομαχικά EREN που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την STM και την Roketsan, έπληξε με επιτυχία τον στόχο.

Οι εικόνες των δοκιμών κοινοποιήθηκαν από τον πρόεδρο της Baykar, Selçuk Bayraktar, στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τα UAV μας είναι πιο δυνατά με τα EREN και ALPAGUT!» τόνισε ο Γενικός Διευθυντής της Roketsan, Murat İkinci, μετά την επιτυχημένη δοκιμή, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ και ειδικότερα το εξειδικευμένο σε αμυντικά θέματα «DefenseIndustryST».

Τα πυρομαχικά πολλαπλών χρήσεων υψηλής ταχύτητας EREN και τα πυρομαχικά έξυπνης πτήσης ALPAGUT ολοκλήρωσαν με επιτυχία δοκιμαστικές βολές από το AKINCI.

Το ALPAGUT προσφέρει μια αποτελεσματική λύση εναντίον σταθερών ή κινητών χερσαίων και θαλάσσιων στόχων, συστημάτων ραντάρ και επικοινωνιών, ελαφρών θωρακισμένων οχημάτων, κέντρων διοίκησης, προσωπικού και στόχων ευκαιρίας. Το σύστημα ξεχωρίζει με την επιχειρησιακή του ακτίνα 60 χιλιομέτρων, την αντοχή άνω των 60 λεπτών και την ικανότητα μεταφοράς διαφόρων τύπων κεφαλών. Το ALPAGUT έχει σχεδιαστεί για χρήση τόσο με μεμονωμένες όσο και με σμήνους πυρηνικών κεφαλών.

Μετά την πυροδότηση, τα πυρομαχικά αιωρούνται στον αέρα για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, εκτελώντας εργασίες απόκτησης στόχου, παρακολούθησης και αξιολόγησης. Στη συνέχεια, με την επιβεβαίωση του χρήστη, καταδύονται αυτόνομα και καταστρέφουν τον στόχο.

Το ALPAGUT, με την κεφαλή αναζήτησης διπλής λειτουργίας, μπορεί να ανιχνεύει στόχους χωρίς να εντοπίζονται και να κατευθύνεται με υψηλή ακρίβεια, αποφεύγοντας τις παρεμβολές από συσκευές εντοπισμού θέσης. Η λειτουργία “fire-and-forget” παρέχει επίσης λειτουργικά πλεονεκτήματα στον χρήστη.

Αναπτυγμένα από την Roketsan , τα πυρομαχικά EREN μπορούν να εκτοξευθούν από οπλισμένα UAV, ελικόπτερα, χερσαία οχήματα, επίγεια συστήματα και ναυτικές πλατφόρμες. Προορίζονται να είναι αποτελεσματικά εναντίον αερομεταφερόμενων μονάδων χαμηλής ταχύτητας, τεθωρακισμένων και μη θωρακισμένων επίγειων στόχων και προσωπικού.

Με βεληνεκές άνω των 100 χιλιομέτρων και ανώτερες δυνατότητες καθοδήγησης, το EREN αναμένεται να είναι ένα πυρομαχικό ικανό να χρησιμοποιηθεί σε μια ποικιλία σεναρίων αποστολών. Η ικανότητα μακράς διαρκείας του έχει αναπτυχθεί για να καλύψει ποικίλες επιχειρησιακές ανάγκες.