Πλοία: Εκτελούνται κάποια δρομολόγια από τον Πειραιά – Τι θα γίνει με τις αναχωρήσεις από Ραφήνα και Λαύριο

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκαλέσει στα λιμάνια οι θυελλώδεις άνεμοι. Ήδη έχουν αναχωρήσει από τον Πειραιά κάποια δρομολόγια, ενώ αναμένεται τις επόμενες ώρες να εκτελεστούν και μερικά ακόμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αποπλεύσουν το βράδυ κανονικά τα δρομολόγια με προορισμό την Κρήτη.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση κανονικά θα εκτελεστούν τα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφήνας για ‘Ανδρο μετά τη μία τα μεσάνυχτα. Επίσης και το πρωί του Σαββάτου οι πρωινοί ταξιδιώτες προγραμματίζεται να ταξιδέψουν κανονικά από το λιμάνι του Λαυρίου.

Αυτά με τα έως τώρα δεδομένα, καθώς σε κάθε περίπτωση οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματισμένα δρομολόγια, θα πρέπει να καλούν τα γραφεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών ή τα λιμεναρχεία προκειμένου να ενημερωθούν.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί σήμερα Παρασκευή (08/08), βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Λαυρίου και Ραφήνας εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.