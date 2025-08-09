Κερατέα: Το «σημείο- μηδέν» από το οποίο ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά – Εξετάζεται αν ξέσπασε από κομμένο καλώδιο κολώνας

Από ένα κομμένο καλώδιο κολώνας πιθανολογείται ότι ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στην Κερατέα. Σύμφωνα με ενδείξεις και πληροφορίες, από το κομμένο καλώδιο προήλθαν σπίθες με αποτέλεσμα να «ενεργοποιηθεί» η πυρκαγιά που γρήγορα εξαπλώθηκε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού για να συλλέξει στοιχεία και να διαπιστώσει αν από εκεί ξεκίνησαν όλα.

Εκεί έχουν σπεύσει και συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ για την επιδιόρθωση βλαβών, καθώς πολλοί οικισμοί δεν έχουν ακόμα ρεύμα.

Όπως λένε οι ειδικοί, δεν αρκούν μόνο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες για να ξεσπάσει μία φωτιά, αλλά χρειάζεται και ανθρώπινη παρέμβαση ή κάποιο άλλο πρόβλημα.

Δείτε το βίντεο: