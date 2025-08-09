Ανακοίνωση οικογένειας Σαμαρά: «Η Λένα μας θα ήθελε δωρεά σε φορείς με κοινωφελείς σκοπούς αντί στεφάνων»

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
Η οικογένεια Σαμαρά

Η οικογένεια του πρώην Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά εξέδωσε ανακοίνωση. Όπως αναφέρει, παρακαλεί όσους επιθυμούν να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα αντί στεφάνων για την Λένα Σαμαρά.

Λένα Σαμαρά: «Ραγίζει καρδιές» η ανάρτηση του αδελφού της, Κώστα – «Θα έδινα τη ζωή μου να μη συμβεί αυτό, δεν θα φύγεις ποτέ»

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Αντώνης Σαμαράς: Την Δευτέρα η κηδεία της κόρης του, Λένας – Οι δραματικές στιγμές στον «Ευαγγελισμό» και η ομόθυμη στήριξη του πολιτικού κόσμου

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :

1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

Γιώργος Παπανδρέου για Λένα Σαμαρά: «Αντώνη, Γεωργία, από καρδιάς κουράγιο και δύναμη»

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
13:48 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Φωτιά στον Κουβαρά – Καίει κοντά στον οικισμό

Φωτιά έχει ξεσπάσει στον Κουβαρά Αττικής. Η φωτιά καίει σε οικοπεδικές εκτάσεις, κοντά στον οι...
13:37 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Κερατέα: Άνοιξε ειδική πλατφόρμα για αιτήσεις φιλοξενίας από τους πυρόπληκτους – Αναβάλλονται οι αποψινές εκδηλώσεις στο Σούνιο

Το θέμα της φιλοξενίας των πυρόπληκτων της περιοχής της Κερατέας, επιχειρεί να αντιμετωπίσει τ...
13:33 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Αρκαδία: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Λεοντάρι – «Υπάρχουν ενδείξεις εμπρησμού – Κάποιος προσπαθεί να κάψει την περιοχή», λέει ο δήμαρχος Μεγαλόπολης

Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργό μέτωπο στη φωτιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε δασική ...
13:15 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Λιμάνι Πειραιά: Αγανακτισμένοι επιβάτες για Νάξο ανέβηκαν στον καταπέλτη του πλοίου και «μπλόκαραν» τον απόπλου – «Έχουμε πληρώσει και δεν ταξιδεύουμε»

Για περισσότερους από 100 επιβάτες με προορισμό τη Νάξο συνεχίστηκε και σήμερα η ταλαιπωρία στ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια