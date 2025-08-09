Ατλάντα: Ένοπλος σκότωσε αστυνομικό κοντά στα κεντρικά γραφεία του CDC – Εντοπίστηκε νεκρός στο σημείο, απομακρύνθηκαν 92 παιδιά

Enikos Newsroom

διεθνή

Ατλάντα: Ένοπλος σκότωσε αστυνομικό κοντά στα κεντρικά γραφεία του CDC – Εντοπίστηκε νεκρός στο σημείο, απομακρύνθηκαν 92 παιδιά
Φωτογραφία: AP

Ένοπλος σκότωσε χθες έναν αστυνομικό κοντά στην έδρα των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) στην Ατλάντα των ΗΠΑ, πριν εντοπιστεί νεκρός στο σημείο, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η επίθεση με πυροβόλο όπλο συνέβη πριν από τις 17.00 (τοπική ώρα, μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), κοντά στο συγκρότημα των CDC και ένα φαρμακείο, όπως διευκρίνισε σε συνέντευξη Τύπου ο αρχηγός της αστυνομίας στην Ατλάντα, Ντάριν Σίρμπαουμ.

Ο ύποπτος, που πιθανόν έδρασε μόνος του σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκε νεκρός στον δεύτερο όροφο ενός φαρμακείου, έχοντας υποκύψει σε τραύματα από σφαίρα, τα οποία πιθανόν τα προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του.

«Ο δράστης είναι νεκρός και κανένας πολίτης δεν σκοτώθηκε από σφαίρες σε αυτή την επίθεση», δήλωσε ο δήμαρχος της Ατλάντα, Άντρι Ντίκενς σε συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο συγκρότημα του CDC υπήρξε ανταλλαγή πολλών πυρών.

Ενενήντα δύο παιδιά ενός παιδικού σταθμού στο συγκρότημα αυτό απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους σε γειτονικό σχολείο.

Ο δράστης, του οποίου η ταυτότητα δεν έγινε γνωστή, πίστευε ότι η ασθένειά του είχε προκληθεί από το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, όπως μετέδωσε το CNN και ανέφερε η εφημερίδα The New York Times, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές.


Σύμφωνα με αυτά τα μέσα ενημέρωσης, ο πατέρας του υπόπτου είχε ενημερώσει χθες το πρωί τις αρχές ότι ο γιος του έχει τάσεις αυτοκτονίας. Ο αρχηγός της αστυνομίας δεν θέλησε να επιβεβαιώσει σε αυτή τη φάση της έρευνας εάν ο ύποπτος είχε θέσει στόχο τα CDC λόγω του εμβολίου για τον κορονοϊό.

Ο αστυνομικός που σκοτώθηκε στην επίθεση, ο Ντέιβιντ Ρόουζ, ήταν 33 ετών, πατέρας δύο παιδιών και αφήνει πίσω του την έγκυο σύζυγό του και δύο παιδιά, σύμφωνα με την αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
11:20 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Wall Street Journal: Η πρόταση Πούτιν για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία – Οι σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις που ζητεί ως αντάλλαγμα

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπέβαλε στην κυβέρνηση Τραμπ μια ολοκληρ...
11:01 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Axios: Προετοιμάζεται συνάντηση υψηλόβαθμων Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων πριν από τη σύνοδο Τραμπ – Πούτιν – Τι ειπώθηκε στις συνομιλίες τους

Καθώς βαδίζουμε σε μια έντονη διαπραγματευτική περίοδο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκ...
10:49 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Ναγκασάκι: Καμπάνα ηχεί ξανά 80 χρόνια μετά, στην επέτειο της έκρηξης της ατομικής βόμβας – «Σταματήστε τις ένοπλες συρράξεις αμέσως»

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε σήμερα στο Ναγκασάκι, ακριβώς την ώρα της έκρηξης της ατομικής βόμβα...
09:43 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Ζελένσκι: Οι Ουκρανοί δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να παραβιάσει το Σύνταγμά της σε...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια