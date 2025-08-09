Ευτύχης Μπλέτσας: Viral το βίντεο με το γκρέμισμα κολώνας στον Εύοσμο – «Έκανα βλακεία, πάλι καλά που δεν χτύπησε κάποιος»

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον Ευτύχη Μπλέτσα και το απρόοπτο που του συνέβη κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής σύνδεσης στο YouTube.

Ο παρουσιαστής και ταξιδευτής του «Happy Traveller» προσπάθησε να κάνει μια στροφή γύρω από μία κολώνα δημοτικού φωτισμού στον Εύοσμο, όμως ο στύλος αποκολλήθηκε από τη βάση του και έπεσε, παρασύροντάς τον. Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή, 8 Αυγούστου, πίσω από τον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

«Τι έκανα; Έκανα βλακεία! Πάλι καλά που δεν χτύπησε κάποιος. Παιδιά, περιμένετε», ακούγεται να λέει ο Ευτύχης Μπλέτσας, ο οποίος λίγο αργότερα μέσα από ένα βίντεο στα social media, ζήτησε συγγνώμη από τον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, αλλά και τους κατοίκους για τη ζημιά που προκάλεσε παρά τη θέλησή του.

«Γεια, Ευτύχης εδώ. Γυρίσαμε σπίτι. Έκανα βλακεία, έκανα μια ζημιά σήμερα. Σε περίπτωση που δεν το είδατε, κάναμε ένα live στον Εύοσμο και με το που στήνω την κάμερα και επειδή είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα με τον ήχο και την εικόνα, όταν τελικά λύθηκαν όλα, σηκώθηκα με τον ενθουσιασμό μου να το πανηγυρίσω και έκανα ένα λάθος.

Πήγα να στριφογυρίσω πηδώντας, πώς είναι αυτό που κάναμε μικροί, από έναν στύλο φωτισμού και η κολώνα έφυγε και έπεσε. Έπαθα ένα σοκ όταν κατάλαβα τι έγινε, ήταν πολύ έντονη στιγμή», είπε ο παρουσιαστής στην ανάρτησή του στο Χ.

«Αυτό το βίντεο το κάνω για να ζητήσω συγγνώμη. Έκανα ζημιά και θέλω να ζητήσω συγγνώμη στον δήμο Κορδελιού-Ευόσμου που χάλασα κάτι, γιατί κάτι που είναι του δήμου είναι όλων των δημοτών. Είναι σαν να χαλάς κάτι στο σπίτι του άλλου», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Ευτύχης Μπλέτσας, τονίζοντας πως σε λίγη ώρα το σημείο είχε αποκλειστεί, ενώ είχε σπεύσει και συνεργείο για να αποκαταστήσει τη βλάβη τονίζοντας παράλληλα πως είναι διατεθειμένος να πληρώσει για τη ζημιά που προκάλεσε.