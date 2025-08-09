Μοχάμεντ Σαλάχ: Η οργισμένη ανάρτηση προς την UEFA για τον θάνατο του Παλαιστίνιου «Πελέ» – «Μπορείτε να μας πείτε πώς πέθανε;»

Μοχάμεντ Σαλάχ: Η οργισμένη ανάρτηση προς την UEFA για τον θάνατο του Παλαιστίνιου «Πελέ» – «Μπορείτε να μας πείτε πώς πέθανε;»

Ο Μοχάμεντ Αλ-Ομπέιντ, πρώην διεθνής με την Παλαιστίνη και γνωστός ως «Παλαιστίνιος Πελέ», έχασε τη ζωή του ενώ περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, σκορπώντας τη θλίψη στην παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα.

Μοχάμεντ Σαλάχ: Υποκλίθηκε στον Άγγελο Ποστέκογλου: «Είπε ότι θα κέρδιζε στη δεύτερη σεζόν του, συγχαρητήρια»

Η UEFA έκανε συλλυπητήρια ανάρτηση για τον θάνατό του στα social media, όμως ο άσος της Λίβερπουλ, Μοχάμεντ Σαλάχ αντέδρασε. Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ της Λίβερπουλ έκανε retweet το post της UEFA και αναρωτήθηκε. «Μπορείτε να μας πείτε πώς πέθανε, πού και γιατί;».

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει πάρει και στο παρελθόν μέσω δημόσιων τοποθετήσεών του θέση υπέρ της Παλαιστίνης για όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή.

