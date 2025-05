Μοχάμεντ Σαλάχ: Υποκλίθηκε στον Άγγελο Ποστέκογλου: «Είπε ότι θα κέρδιζε στη δεύτερη σεζόν του, συγχαρητήρια»

Ο Άγγελος Ποστέκογλου κατέκτησε το πρώτο του ευρωπαϊκό τρόπαιο ως προπονητής της Τότεναμ, οδηγώντας την ομάδα σε μια ιστορική επιτυχία. Ο θρίαμβος στον τελικό του Europa League την Τετάρτη (21 Μαΐου) επισφράγισε την «υπόσχεση» του Έλληνα τεχνικού, ο οποίος είχε δηλώσει πως στη δεύτερη χρονιά του σε κάθε ομάδα κατακτά τίτλους.

Η συγκεκριμένη δήλωση είχε προκαλέσει αμφισβήτηση και ειρωνεία από μέρος του ποδοσφαιρικού κόσμου, ωστόσο ο Ποστέκογλου επικύρωσε την πεποίθησή του με πράξεις. Η λέξη «δικαίωση» συνόδευσε το όνομά του μετά τη λήξη του τελικού, με την Τότεναμ να τερματίζει αναμονή 17 ετών για οποιονδήποτε τίτλο και 41 ετών για ευρωπαϊκή διάκριση.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, σούπερ σταρ της Λίβερπουλ, έσπευσε να συγχαρεί δημόσια τον Ποστέκογλου για τη μεγάλη του επιτυχία. Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Αιγύπτιος επιθετικός αναφέρθηκε στη δήλωση του Έλληνα προπονητή, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Είπε ότι θα κέρδιζε στη δεύτερη σεζόν του. Συγχαρητήρια!»

He did say he’d win in his second season. Congratulations!

