Χακάν Φιντάν: Το «φλερτ» με το Κάιρο – Τι δήλωσε μετά την συνάντηση με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ και το «καρφί» για την Ανατολική Μεσόγειο

Μπαντρ Αμπντελάτι Χακάν Φιντάν
Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών Τουρκίας

Σειρά επαφών είχε στην Αίγυπτο σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν που συνομίλησε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι και με τον πρόεδρο της χώρας, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Φιντάν: Καλεί τις μουσουλμανικές χώρες «να ενωθούν κατά του σχεδίου συνολικής κατάληψης της Γάζας από το Ισραήλ»

Μετά τη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν τόνισε ότι η Αίγυπτος είναι γείτονας της Τουρκίας στη Μεσόγειο για να δηλώσει στη συνέχεια: «Θεωρούμε συμβολικά σημαντικό το γεγονός ότι οι σημερινές συνομιλίες μας πραγματοποιούνται στο Ελ Αλαμέιν, ακριβώς απέναντι από τις ακτές μας στη Μεσόγειο. Θέλουμε να βλέπουμε την Ανατολική Μεσόγειο ως μια περιοχή σταθερότητας και ευημερίας, όπου γίνονται σεβαστά τα νόμιμα συμφέροντα και η αρχή της δικαιοσύνης όλων των εμπλεκόμενων μερών».

Στην από κοινού συνέντευξη των δύο υπουργών ο Χακάν Φιντάν επισήμανε ότι η επίσκεψή του στην Αίγυπτο ξεκίνησε με την υποδοχή του από τον πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι. «Ουσιαστικά, υπό την ηγεσία του προέδρου μας Ερντογάν και του προέδρου Σίσι, οι σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία τρία – τέσσερα χρόνια σε επίπεδα που δεν είχαν φτάσει ποτέ στο πρόσφατο παρελθόν».

Χακάν Φιντάν: Στην Αίγυπτο το Σάββατο ο Τούρκος ΥΠΕΞ – Στο επίκεντρο των επαφών Γάζα, Αφρική και Λιβύη 
Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών Τουρκίας

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας – Αιγύπτου δεν αναπτύχθηκαν μόνο στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας, της τεχνολογίας και του εμπορίου, αλλά «ταυτόχρονα, έφεραν πιο κοντά τις απόψεις και τις στρατηγικές μας για τα περιφερειακά ζητήματα και μας έδωσαν τη δυνατότητα να συνεργαστούμε για την εξεύρεση κοινών λύσεων σε αυτά τα ζητήματα».

«Στις σημερινές συνομιλίες μας, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε διεξοδικά τα θέματα της Λιβύης, του Σουδάν, της Σομαλίας, της Συρίας και του Λιβάνου», ανέφερε ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος διαπίστωσε πως «οι απόψεις μας σε αυτά τα θέματα συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό».

Στην Συρία ο Χακάν Φιντάν – Στην ατζέντα των επαφών Κούρδοι, τζιχαντιστές και Ισραήλ

Ειδικά για τη Λιβύη, είπε ότι «συνεχίζουμε τις κοινές μας προσπάθειες για την επίτευξη ενότητας, ακεραιότητας και διαρκούς σταθερότητας στη χώρα αυτή. Ευχόμαστε στους αδελφούς μας στη Λιβύη ένα μέλλον ευημερίας».

Βασικό θέμα των επαφών του Φιντάν στην Αίγυπτο ήταν -όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του- οι εξελίξεις στη Γάζα. Οι δύο υπουργοί αποφάσισαν να συγκαλέσουν σύνοδο του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας με αντικείμενο την αντιμετώπιση «των γενοκτονικών πολιτικών του Ισραήλ», όπως είπε.

Τονίζοντας με έμφαση ότι η Τουρκία απορρίπτει την απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου για ανάπτυξη του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε: «Η κυβέρνηση του Νετανιάχου έκανε ένα νέο βήμα και ανακοίνωσε την πρόθεσή της να καταλάβει πλήρως τη Γάζα. Απορρίπτουμε αυτό το σχέδιο κατηγορηματικά. Το εν λόγω σχέδιο αποτελεί ένα νέο στάδιο της επεκτατικής και γενοκτονικής πολιτικής του Ισραήλ».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο ισλαμικός κόσμος πρέπει να αντιδράσει με αλληλεγγύη και να κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα, λέγοντας: «Η Παλαιστίνη ανήκει στους Παλαιστινίους. Κάθε προσπάθεια που στοχεύει στην εκδίωξη των Παλαιστινίων από τα εδάφη τους είναι άκυρη και καταδικασμένη σε αποτυχία. Η Τουρκία και η Αίγυπτος θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε σε τέτοια σενάρια».

Προσέθεσε επίσης ότι συζήτησε με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών «τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την προστασία των κατοίκων της Γάζας, την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας. Ουσιαστικά, συντονιζόμαστε σχεδόν καθημερινά για το θέμα αυτό. Εκτιμούμε τις προσπάθειες διαμεσολάβησης που καταβάλλουν από κοινού η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε το Ισραήλ ότι έχει μακρόπνοα σχέδια και για τον Λίβανο και τις γειτονικές του χώρες. «Αυτά τα σχέδια αποσκοπούν είτε στην κατοχή, είτε στην αποδυνάμωση αυτών των χωρών. Αξιολογήσαμε με την Αίγυπτο τις απόψεις μας ενάντια στις επεκτατικές πολιτικές του Ισραήλ. Αξιολογήσαμε τι μπορεί να κάνει η διεθνής κοινότητα», σημείωσε ο Χακάν Φιντάν.

Τέλος, είπε ότι «η Τουρκία και η Αίγυπτος θα συνεχίσουν να είναι σύμβολα ειρήνης και σταθερότητας στη γεωγραφική μας περιοχή. Εύχομαι η συνάντησή μας να οδηγήσει τις σχέσεις μας σε νέους ορίζοντες».

