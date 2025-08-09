Πένθος για τον Κώστα Γείτονα – Πέθανε η σύζυγος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ

Πέθανε η Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη, σύζυγος του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Γείτονα, και μέλος του κόμματος από την ίδρυσή του.

Με θλίψη την αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ. «Υπήρξε μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του, πρόεδρος της ΕΓΕ στο παράρτημα της Αθήνας και επί μία εικοσαετία δημοτική σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων. Φίλοι και πολιτικοί συνοδοιπόροι εξάρουν το ήθος, τον δυναμισμό και την ευγένεια της», αναφέρεται στη συλλυπητήρια δήλωση του κόμματος, το οποίο εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στους οικείους της.

«Έφυγε σήμερα, 9 Αυγούστου 2025, από τη ζωή η κοινωνική λειτουργός Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη, σύζυγος του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κώστα Γείτονα. Υπηρέτησε ως δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων επί δύο δεκαετίες (1986-2006) και υπήρξε πρόεδρος του παραρτήματος Αθήνας της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στην κοινωνική προσφορά και τη δημόσια ζωή της πόλης» αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια, τονίζοντας την αφοσίωση και το έργο της προς όφελος των πολιτών.

