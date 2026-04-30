Καλεντερίδης στον Realfm 97,8: Η Τουρκία θεωρεί ότι η εξωστρέφεια που δείχνει η Ελλάδα αντιστρατεύεται τη διακήρυξη των Αθηνών και γι’ αυτό αυξάνει την πίεση

Για τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μίλησε ο γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος, Σάββας Καλεντερίδης στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκτόξευσε νέες απειλές απειλές κατά του Ιράν και προειδοποίησε με μακροχρόνιο αποκλεισμό των λιμανιών, είπε: «Σήμερα μάλλον θα γίνει μία ενημέρωση στον Πρόεδρο των ΗΠΑ από τον Διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης της CENTCOM, η οποία είναι υπεύθυνη για την περιοχή του πολέμου με το Ιράν. Με βάση τα δημοσιεύματα, υπάρχουν τρεις εναλλακτικές στο τραπέζι. Η πρώτη είναι ο μακροχρόνιος ναυτικός αποκλεισμός. Διότι όπως είπε ο ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αποδίδει καλύτερα από τις βόμβες, διότι στραγγαλίζει οικονομικά το Ιράν και ταυτόχρονα δημιουργεί συνθήκες εσωτερικής κατάρρευσης. Αυτό λοιπόν έχει επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Γι’ αυτό πήγε το πετρέλαιο 120 δολάρια το βαρέλι και ο Γκαλιμπάφ είπε ότι επόμενη στάση είναι τα 140 δολάρια».

Δεν είναι όμως μόνο αυτό, σημείωσε ο κ. Καλεντερίδης. «Γιατί αν αφορούσε μόνο τη διεθνή οικονομία, δεν θα ένοιαζε και πολύ τον Τραμπ. Πλήττει και την εικόνα του στο εσωτερικό των ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Πάντως το γεγονός ότι είναι πιο αποτελεσματικό από τις βόμβες, αυτό είναι αλήθεια».

Δεύτερη επιλογή, σύμφωνα με τον κ. Καλεντερίδη, είναι τα «πλήγματα σε βασικές υποδομές, ούτως ώστε να λυγίσει το καθεστώς της Τεχεράνης και να έρθει στο τραπέζι των διαβουλεύσεων, αποδεχόμενο την διαπραγμάτευση του πυρηνικού του προγράμματος. Γιατί μέχρι τώρα οι προτάσεις που κάνει το Ιράν για να καθίσουν να συζητήσουν είναι να ανοίξουμε εμείς τα Στενά του Ορμουζ, να άρετε εσείς τον αποκλεισμό, να δώσετε εγγυήσεις ότι δεν θα μας ξαναεπιτεθείτε και σε επόμενη φάση θα συζητήσουμε το πυρηνικό πρόγραμμα. Και ο Τραμπ νιώθει ότι σε επόμενη φάση δεν θα έχει χαρτιά, όπως λέει και ο ίδιος, με βάση τη λογική του πόκερ. Δηλαδή δεν θα έχει μέσο να πιέσει την Τεχεράνη. Οπότε αυτό, προς στιγμή να απορρίπτεται».

«Υπάρχει και τρίτο σχέδιο που είναι να γίνουν ειδικές επιχειρήσεις περιορισμένου πλαισίου στα Στενά του Ορμούζ, να καταληφθούν δηλαδή κρίσιμα νησιά – για αυτό έχουν μεταφερθεί και οι αντίστοιχες δυνάμεις στην περιοχή- και έτσι να κρατήσουν ελεύθερη τη διέλευση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και την ίδια στιγμή να κρατήσουν και τον αποκλεισμό των λιμανιών, ώστε να έχουν διπλή πίεση. Δηλαδή να αφαιρέσουν το χαρτί πίεσης που έχει η Τεχεράνη και να κρατήσουν το δικό τους» τόνισε ο γεωπολιτικός αναλυτής, λέγοντας πως η σημερινή ενημέρωση είναι κρίσιμη, αντίστοιχη με αυτή που είχε γίνει δύο μέρες πριν ξεκινήσει ο πόλεμος τον Φεβρουάριο.

Tι είπε ο Σάββας Καλεντερίδης για την Τουρκία

Σχετικά με τις σχέσεις μας με την Τουρκία και τους λόγους πίσω από την κλιμάκωση των προκλήσεων από τη γειτονική χώρα το τελευταίο διάστημα, είπε: «Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, θα έλεγε κανείς, ότι είμαστε στη φάση που ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσουν αμερικανικά στρατεύματα από τη Γερμανία. Οι ΗΠΑ, και δεν είναι απόφαση του Τραμπ αυτή, έχουν αποφασίσει να αλλάξουν το στρατηγικό τους δόγμα.

Να μείνουν στο δυτικό ημισφαίριο, άρα η συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ δεν θα έχει τη σημασία για την Αμερική που είχε μέχρι τώρα, να αφήσουν τις περιοχές υπό τον έλεγχο περιφερειακών δυνάμεων -όσον αφορά στα Ανατολικά μας στην Τουρκία και στο Ισραήλ -και να επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση της Κίνας. Αυτό το ζήτημα, ξέρετε, απασχολεί την Τουρκία γιατί θεωρεί ότι από αυτή τη διαδικασία στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης αποκλείεται, αλλά την ενδιαφέρει και ο ρόλος της Κύπρου και της Ελλάδας σε αυτή τη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας από την οποία αποκλείεται εκείνη».

Αυτό είναι το γενικό, στρατηγικό πλαίσιο. «Υπάρχει όμως και το δικό μας το εγγύτερο. Η Τουρκία ενοχλείται από την τριμερή Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ και από την τοποθέτηση Ισραηλινής κατασκευής οπλικών συστημάτων στα νησιά και ενοχλείται επίσης από την συμμαχία της Κύπρου με τη Γαλλία και της Ελλάδος με τη Γαλλία. Προβληματίζεται δε έντονα από το ενδεχόμενο η πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας, ενόψει της αποχώρησης των ΗΠΑ, να συμπεριλάβει την Ελλάδα και την Κύπρο», συμπλήρωσε, εκτιμώντας πως αυτά είναι ζητήματα που αυξάνουν την πίεση στην Άγκυρα.

«Η Άγκυρα θεωρεί ότι πρέπει η Ελλάδα να επανέλθει στη διακήρυξη των Αθηνών όπου δεχθήκαμε τα ελληνοτουρκικά να τα συζητάμε μεταξύ μας. Και θεωρεί ότι αυτή η εξωστρέφεια που δείχνει η Ελλάδα, με τις συμφωνίες που προανέφερα, αντιστρατεύεται τη διακήρυξη των Αθηνών και εξ αυτού του λόγου υπάρχει η αύξηση της πίεσης εναντίον της Ελλάδος», είπε ο κ. Καλεντερίδης.

Εκτίμησε μάλιστα ότι ανατρέπονται οι ισορροπίες ανάμεσα στις δύο χώρες, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «είναι μεγαλύτερα και από το μέγεθος της Τουρκίας αυτά που συμβαίνουν». «Αν η Ευρώπη τελικώς αποκτήσει στρατηγική αυτονομία και αυτοτέλεια είναι ένα κοσμοϊστορικής σημασίας ζήτημα, κοσμοϊστορικής σημασίας εξέλιξη που αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο, για διαφορετικούς λόγους από αυτούς που αφορά την Τουρκία» κατέληξε.