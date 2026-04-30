Κολωνός: Συνελήφθη 73χρονος για απόπειρα ληστείας σε βάρος υπαλλήλου καταστήματος – Τον απείλησε με περίστροφο

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Ένας 73χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές Aρχές και κατηγορείται για απόπειρα ληστείας με περίστροφο σε βάρος υπαλλήλου καταστήματος, χθες, στον Κολωνό.

Η απόπειρα ληστείας έγινε χθες το πρωί, στην περιοχή του Κολωνού, όταν ο 73χρονος Έλληνας εισέβαλε σε κατάστημα και με την απειλή του περίστροφου ακινητοποίησε τον υπάλληλο και ζήτησε να του παραδώσει χρήματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο υπάλληλος αντέδρασε, με τον 73χρονο να αποχωρεί από το σημείο.

Αμέσως ενημερώθηκε για το συμβάν το Κέντρο της Άμεσης Δράσης, με τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ να πραγματοποιούν έρευνες στην περιοχή και να εντοπίζουν τελικά τον 73χρονο, τον οποίο ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το περίστροφο που χρησιμοποίησε για την απόπειρα ληστείας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Η ΕΛΑΣ έδωσε στη δημοσιότητα μία φωτογραφία του περίστροφου που χρησιμοποίησε ο δράστης:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

