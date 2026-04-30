Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πάρνηθα – Εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο, έσπευσε κλιμάκιο της ΔΑΕΕ

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/4) σε δασική έκταση στην Πάρνηθα, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η φωτιά εκδηλώθηκε στη θέση Μαυροβούνι, του Δήμου Αχαρνών Αττικής, στην περιοχή της Πάρνηθας, σε δύσβατο σημείο με μεγάλη κλίση και δεν απείλησε κατοικημένη περιοχή.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Συγκεκριμένα, επιχείρησαν:

• 95 πυροσβέστες

• 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε.

• 22 πυροσβεστικά οχήματα

• 4 αεροσκάφη

• εθελοντές πυροσβέστες

• η ομάδα «Ίκαρος» ΣμηΕΑ Π.Σ. Αττικής

Παράλληλα, υπήρξε συνδρομή και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

«Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να οριοθετηθεί εγκαίρως, ενώ αυτή την ώρα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διαβροχής και πλήρους κατάσβεσης τόσο από αέρα όσο και από έδαφος» τονίζουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν πως κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε) έχει μεταβεί στο σημείο προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.