Μαρινάκης: Επιπόλαιη, πρόχειρη και λαϊκίστικη η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 4ήμερη εργασία – Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη

Πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με τον Παύλο Μαρινάκη να χαρακτηρίζει «επιπόλαιη, πρόχειρη και λαϊκίστικη» την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη μείωση του χρόνου εργασίας και την Χαριλάου Τρικούπη να απαντά ότι «η άρνησή σας στον διάλογο, αποδεικνύει ότι βλέπετε ως αντίπαλο τον κόσμο της εργασίας».

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και κληθείς να σχολιάσει τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη για την κυβέρνηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης ανέφερε τα εξής:

«Καθόμουν και σκεφτόμουν στη μάχη που θα δώσουν ο κ. Τσίπρας και ο κ. Ανδρουλάκης για τη δεύτερη θέση τι άλλο θα ακούσουν τα αυτάκια μας, περίπου έναν χρόνο μέχρι τις εκλογές του 2027. Η μάχη θα είναι διπλή. Καταρχάς ως προς την ποιότητα λόγου ανταγωνίζονται ποιος θα κερδίσει τη μάχη του προοδευτικού χώρου και ποιος θα είναι ο γνήσιος εκφραστής της πάνω και κάτω πλατείας. Στην άλλη μάχη, ποιος θα δώσει τα περισσότερα, φοβάμαι τι θα πει ο ένας για να ανταγωνιστεί τον άλλο -ο κ. Τσίπρας έχει ντοκτορά, φοβάμαι ότι η δεκαετία του ’80 και το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης θα μοιάζουν με μία λελογισμένη πολιτική και κοστολογημένα προγράμματα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του».

Ερωτηθείς σχετικά με την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για την 4ήμερη εργασία, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι ήταν επιπόλαιη, πρόχειρη και λαϊκίστικη.

«Η πρόταση αυτή του κυρίου Ανδρουλάκη οδηγεί με μαθηματική βεβαιότητα, αν υλοποιηθεί, σε τρεις συνέπειες. Το πρώτο είναι λουκέτα των επιχειρήσεων. Το δεύτερο είναι ανεργία και το τρίτο είναι περαιτέρω ακρίβεια για τους πολίτες της ήδη υπάρχουσας εισαγόμενης ακρίβειας», είπε αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Να πούμε ότι την προαιρετική τετραήμερη εργασία κατόπιν συμφωνίας επιχειρήσεων και εργαζομένων την έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση αυτή επί των ημερών του Κωστή Χατζηδάκη στο υπουργείο Εργασίας. Είναι άλλο πράγμα να δίνεις τη δυνατότητα αυτή σε μία επιχείρηση αν συμφωνήσει με τους εργαζόμενους να εφαρμόσει και αυτό το μοντέλο απασχόλησης με κριτήρια, περιορισμούς και δικλείδες ασφαλείας και για τις δύο πλευρές και είναι άλλο πράγμα αυτό που είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Γιατί αυτό που είπε ο κ. Ανδρουλάκης είναι λες και το είπε ένας άνθρωπος που δεν έχει περάσει ούτε απ’ έξω από τη χώρα και δεν πρέπει να έχει μιλήσει ούτε με τον κουρέα που τον κουρεύει, αυτόν που έχει το μανάβικο στη γειτονιά, το μπακάλικο, ένα καφέ. Αν μπεις σε μία επιχείρηση το πρώτο πράγμα που θα σου πουν είναι ότι εκεί που το μεγαλύτερο πρόβλημα πριν από 10 χρόνια στη χώρα ήταν η ανεργία, τώρα δεν βρίσκουμε εργαζόμενους. Και το δεύτερο που θα σου πουν είναι ότι μειώστε κι άλλο, σε συνέχεια όσων έχουν γίνει, το μη μισθολογικό κόστος. Δύο πράγματα σου λένε, δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός αναλυτής ή εξειδικευμένος επιστήμονας. Και έρχεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και κάνει μια πρόταση που πολλαπλασιάζει αυτά τα δύο προβλήματα των εργοδοτών. Και μάλιστα σε μία χώρα όπου το 95% των επιχειρήσεων έχουν μέχρι εννέα εργαζόμενους, δηλαδή είναι μικρές επιχειρήσεις, με την πρότασή του τους δημιουργεί το μεγαλύτερο δυνατό πρόβλημα», πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

«Ο κ. Ανδρουλάκης για να γίνει ευχάριστος, για να βάλει κάτι στην ατζέντα είπε μία πρόταση η οποία στην πραγματικότητα, αν εφαρμοστεί με τον τρόπο που το είπε, τινάζει στον αέρα το σύνολο των επιχειρήσεων», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.

Σχολιάζοντας, δε, την απόφαση του ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, απάντησε «περιμένουμε να κατατεθεί, να την μελετήσουμε και τότε θα τοποθετηθούμε» και συμπλήρωσε ότι «αυτή η δήθεν καθεστωτική κυβέρνηση έδωσε τη δυνατότητα στην αντιπολίτευση να καταθέτει πρόταση που μπορεί να ψηφιστεί με λιγότερους από 150 βουλευτές».

Αναφορικά με την αποκάλυψη του λογαριασμού Ζhukov στο διαδίκτυο, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Δεν μπορώ να σχολιάσω δικαστική απόφαση ή να πατήσω σε αυτή για να πω κάτι. Η χθεσινή αναφορά του πρωθυπουργού στο υπουργικό είναι σημαντική είδηση, αποτελεί και προσωπική δικαίωση. Είναι κάτι που συζητάει ο κάθε κανονικός άνθρωπος που δεν ανήκει στο βόθρο του διαδικτύου. Όταν το είπα πριν από δύο μήνες, γνωστά ΜΜΕ και ένα μέρος της αντιπολίτευσης ειρωνεύτηκαν την πρόταση αυτή. Η πρόταση έγινε κυρίως για όλα τα υπόλοιπα φαινόμενα πέραν της πολιτικής. Ο πρωθυπουργός είναι όλων των Ελλήνων και προανήγγειλε την ανάγκη τέτοιας πρωτοβουλίας. Πρέπει να κινηθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτοποίηση χρηστών, όχι κατάργηση ψευδωνύμων. Για να ξέρουμε ποιος μας απειλεί, ποιος απειλεί τα παιδιά μας. Και σε περιπτώσεις όπως αυτή που είπατε θα μπορεί η δικαιοσύνη πιο εύκολα να εξετάζει».

Τσουκαλάς: Ο μετρ της παραπλάνησης και της προπαγάνδας προσπαθεί και πάλι να αλλάξει την ατζέντα

Στην τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, σημειώνοντας ότι «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο μετρ της παραπλάνησης και της προπαγάνδας, προσπαθεί και πάλι να αλλάξει την ατζέντα».

«Κύριε Μαρινάκη, η τοξικότητα, η πόλωση και ο λαϊκισμός είναι καλοαναθρεμμένα παιδιά της κυβέρνησης σας. Χρηματοδοτημένα μέσα από το τρίγωνο ιδιωτών- κρατικού χρήματος -κόμματος. Απ’ ό,τι φαίνεται μετά τις αποκαλύψεις και τις πρόσφατες καταδίκες των τρολ της Νέας Δημοκρατίας από τη δικαιοσύνη, πολλοί από τους επαγγελματίες συκοφάντες του διαδικτύου είναι σιτιζόμενοι στο “πρυτανείο” του Μαξίμου. Για αυτά έχετε να πείτε κάτι, κύριε Μαρινάκη;», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς.

«Μιας και θα κάνετε και καμπάνια να βγουν οι “κουκούλες” από το διαδίκτυο, ξεκινήστε από τους “κολλητούς” σας. Άλλη μια κυβέρνηση με αναγνωρισμένη “υπόγα“. Άλλο ένα σπουδαίο “επίτευγμα”», προσθέτει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την έναρξη διαλόγου για τη μείωση των ωρών εργασίας, ο κ. Τσουκαλάς υπενθυμίζει στον κυβερνητικό εκπρόσωπο «πως είστε η κυβέρνηση που κατάφερε οι εργαζόμενοι της χώρας να εργάζονται τις πιο πολλές ώρες και να αμείβονται χαμηλότερα στην Ευρώπη».

«Με την πολιτική σας συνθλίψατε την παραγωγικότητα της εργασίας, ναρκοθετήσατε το δημογραφικό και οδηγείτε στην ανασφάλεια τη νέα γενιά της χώρας. Η άρνηση σας στον διάλογο, αποδεικνύει ότι βλέπετε ως αντίπαλο τον κόσμο της εργασίας», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.