Κόντρα Γεωργιάδη με ΠΑΣΟΚ: «Θα πάει ο Ανδρουλάκης που καλά καλά δεν μιλάει αγγλικά;» – «Έχει χάσει εμφανώς την ψυχραιμία του»

Πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και του ΠΑΣΟΚ, με φόντο τις εκλογές και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την τετραήμερη εργασία.

Ο Υπουργός Υγείας τόνισε πως είναι ανεφάρμοστη για την Ελλάδα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη μείωση του χρόνου εργασίας, ενώ αναφερόμενος στις εκλογές και ποιον θα κληθεί ο λαός να επιλέξει ως εκπρόσωπο για διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, σχολίασε: «Θα πάει ο Ανδρουλάκης που καλά καλά δεν μιλάει αγγλικά;».

Απαντώντας, η Χαριλάου Τρικούπη τονίζει πως «ο κ. Γεωργιάδης έχει χάσει εμφανώς την ψυχραιμία του».

Αναφερόμενος στις εθνικές εκλογές ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης είπε σε σημερινή τηλεοπτική του συνέντευξη πως «ο λαός θα πρέπει να αποφασίσει: επιλέγουμε ποιος θα μας εκπροσωπήσει στο ευρωπαϊκό τραπέζι που θα κλείσει μέσα στο ’27 πόσα λεφτά θα πάρει κάθε χώρα από την Ευρώπη την επόμενη πενταετία. Θα πάει ο Μητσοτάκης, που έκανε τη δουλειά και πριν από εφτά χρόνια και έφερε τα περισσότερα λεφτά όλων εποχών στην Ελλάδα; Θα πάει ο Ανδρουλάκης που καλά καλά δεν μιλάει αγγλικά;».

«Θα πάει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα πάει ο Βελόπουλος, θα πάει ο Τσίπρας που το μόνο σημαντικό που έχει να πει στη ζωή του είναι η 17ωρη διαπραγμάτευση; Όταν λέμε λεφτά εννοούμε τα επόμενα μας σχολεία, νοσοκομεία, φάρμακα κ.α.» είπε ο κ. Γεωργιάδης.

«Αν στείλεις την Κωνσταντοπούλου εκεί θα τους κλείσει φυλακή, στο ψυχιατρείο», πρόσθεσε ειρωνικά ο υπουργός.

Τρεχαγυρευόπουλος τα περί 4ήμερης εργασίας

Σχολιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την τετραήμερη εργασία, ο Υπουργός Υγείας την χαρακτήρισε ανεφάρμοστη για την Ελλάδα.

«Δεν είναι ακριβώς πρόταση του ΠΑΣΟΚ, είπε ανοίγουμε τη συζήτηση, δηλαδή τρεχαγυρευόπουλος. Είναι κάτι το οποίο έχει εφαρμοστεί σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης, όχι με μεγάλη επιτυχία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Στην Ολλανδία δεν υπάρχει νόμος, αλλά έχουν κάνει συμφωνία οι κοινωνικοί εταίροι σε ορισμένους κλάδους, με τη συμφωνία των εργοδοτών και των εργαζομένων και με μείωση μισθού, όχι χωρίς μείωση. Η Ισπανία που έβαλε επιδότηση για αυτό, έχει πολύ μικρή συμμετοχή, ελάχιστη», υπογράμμισε.

«Δεν έχει πουθενά μεγάλη διάδοση τελικά, ενώ όταν ξεκίνησαν αυτά τα προγράμματα, είχαν διαφημιστεί ως το μέλλον. Τελικά και αυτοί που τα ξεκίνησαν σιγά-σιγά τα παίρνουν πίσω. Δεν είναι τόσο εύκολο».

Τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας σχολίασε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αναφέροντας πως «ο κ. Γεωργιάδης έχει χάσει εμφανώς την ψυχραιμία του».

Απαντώντας, η Χαριλάου Τρικούπη σημειώνει ότι «η αποδρομή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι τέτοια που νομίζει ότι θα την αναστρέψει με θεατρινισμούς και φαιδρότητες.

Αφού κόπτεται για τις διαπραγματευτικές ικανότητες του κ. Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες, ας του φρεσκάρουμε τη μνήμη.

Χάρη στη διαπραγμάτευση Ανδρουλάκη υπάρχει το RescEU, ο ευρωπαϊκός μηχανισμός πολιτικής προστασίας στον οποίο προσφεύγει η χώρα μας για συνδρομή και εξαιτίας της διαπραγμάτευσης του ως κεντρικού εισηγητή εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άνοιξε ο δρόμος για τη γραμμή κατασκευής των νέων canadair.

Η ενεργοποίηση του Ταμείου Απανθρακοποίησης Ρύπων για το οποίο πανηγύριζε η κυβέρνηση σε εκδήλωση στη Νάξο και τα 25 εκατομμύρια δικαιώματα, που αντιστοιχούν περίπου σε 1,5 δισ. ευρώ, είναι αποτέλεσμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ως ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος το 2017».

«Πάλι κουβά, όπως θα έλεγε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.