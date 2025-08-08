Στην Αίγυπτο ο Χακάν Φιντάν υπό το βλέμμα της Αθήνας – Η ατζέντα του Τούρκου ΥΠΕΞ και οι διπλωματικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας

Έντονη είναι η διπλωματική κινητικότητα στην «γειτονιά» της Ελλάδας, στην ευρύτερη ανατολική Μεσόγειο. Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και η απόφαση του Ισραήλ να καταλάβει πλήρως την Λωρίδα της Γάζας φαίνεται ότι προκαλούν νέους κραδασμούς στην περιοχή και οι βασικοί παίκτες αναζητούν νέες συγκλίσεις και συμμαχίες.

Συγκεκριμένα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν μετά τις επαφές του στην Συρία προγραμματίζει να επισκεφθεί την Αίγυπτο το Σάββατο (9/8) όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της χώρας, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι. Μέχρι σήμερα οι σχέσεις Καΐρου – Άγκυρας διέπονταν από αμοιβαία καχυποψία και τυπικότητα καθώς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στηρίζει τους Αδελφούς Μουσουλμάνους, οι οποίοι είναι ο υπ’ αριθμόν 1 εσωτερικός εχθρός του αλ Σίσι.

Τουρκικές διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι βασικό θέμα των επαφών Φιντάν στην Αίγυπτο θα είναι οι εξελίξεις στη Γάζα, θα αξιολογηθούν συνομιλίες μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση της Αιγύπτου, του Κατάρ και των ΗΠΑ, θα συζητηθούν οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.

Στις συνομιλίες προβλέπεται επίσης να τεθούν οι εξελίξεις στη Βόρεια και Ανατολική Αφρική και στη ζώνη του Σαχέλ, με έμφαση στη Λιβύη, το Σουδάν και τη Σομαλία, καθώς και ευρύτερα η πολιτική και οικονομική συνεργασία των δύο χωρών.

Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας και το τηλεφώνημα στον Αμπάς

Το βλέμμα της Αθήνας αναμένεται να είναι στραμμένο στα μηνύματα που θα προκύψουν από αυτή την συνάντηση με φόντο το γεγονός ότι το Κάιρο με ρηματική διακοίνωση στην Ελλάδα αμφισβητεί – όπως αποκάλυψε το enikos.gr– τα όρια της ελληνικής ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας στην Μεσόγειο.

Η Ελλάδα χθες δια του Πρωθυπουργού έκανε νέες κινήσεις στην διπλωματική σκακιέρα. Πρώτον ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς για την ανθρωπιστική κρίση στην Γάζα. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα και τόνισε ότι οποιαδήποτε επέκταση των εχθροπραξιών είναι μη αποδεκτή. Επιπλέον, μετέφερε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη απρόσκοπτης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας, άμεσης κατάπαυσης του πυρός και άνευ όρων απελευθέρωσης όλων των ομήρων.

Υπογράμμισε ταυτόχρονα την ανάγκη επανέναρξης της πολιτικής διαδικασίας που θα αποσκοπεί στη λύση των δύο κρατών, τα οποία θα συνυπάρχουν ειρηνικά και με ασφάλεια. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην Παλαιστινιακή Αρχή, ως τη μόνη νομιμοποιημένη εκπρόσωπο του παλαιστινιακού λαού, καθώς και την ετοιμότητα της Ελλάδας να αναλάβει περαιτέρω ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες.

Στο επίκεντρο του τηλεφωνήματος με Ρούμπιο τα ενεργειακά

Δεύτερον ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και επανέφερε τις θέσεις της Αθήνας για τα ενεργειακά θέματα στο τραπέζι της συζήτησης με την Ουάσινγκτον μετά από δύο σημαντικές εξελίξεις: την συμφωνία της αμερικανικής ExxonMobil για έρευνες για υδρογονάνθρακες σε 4 οικόπεδα και την διακοπή από την Τουρκία των ερευνών για τη βύθιση καλωδίου οπτικών ινών με κατεύθυνση από το Ισραήλ προς τη Γαλλία μέσω, των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ) της Κύπρου και της Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, γεγονός που ενισχύεται από την ανάπτυξη αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, καθώς και η αμοιβαία βούληση περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων τόσο διμερώς όσο και πολυμερώς, μέσω σχημάτων όπως το «3+1» με την συμμετοχή της Κύπρου και του Ισραήλ.

Ακόμη, ανταλλάγησαν απόψεις για την κατάσταση στη Λιβύη. Συζητήθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει τη χώρα σε ελεύθερες εκλογές και θα την απαλλάξει από ξένη παρουσία και επιρροές, η υποχρέωση καθολικού σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου σε σχέση με την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και η ανάγκη ελέγχου των παράνομων μεταναστευτικών ροών. Συζητήθηκαν τέλος, οι διεθνείς εξελίξεις, ιδίως στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.