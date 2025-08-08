Χακάν Φιντάν: Στην Αίγυπτο το Σάββατο ο Τούρκος ΥΠΕΞ – Στο επίκεντρο των επαφών Γάζα, Αφρική και Λιβύη 

Enikos Newsroom

διεθνή

Χακάν Φιντάν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, θα μεταβεί αύριο, 9 Αυγούστου, στο Κάιρο, όπου εκτός από τον ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελάτι αναμένεται να γίνει δεκτός και από τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Τουρκικές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι βασικό θέμα των επαφών Φιντάν στην Αίγυπτο θα είναι οι εξελίξεις στη Γάζα, θα αξιολογηθούν συνομιλίες μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση της Αιγύπτου, του Κατάρ και των ΗΠΑ, θα συζητηθούν οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.

Στις συνομιλίες προβλέπεται επίσης να τεθούν οι εξελίξεις στη Βόρεια και Ανατολική Αφρική και στη ζώνη του Σαχέλ, με έμφαση στη Λιβύη, το Σουδάν και τη Σομαλία, καθώς και ευρύτερα η πολιτική και οικονομική συνεργασία των δύο χωρών.

Το 2025 σηματοδοτεί την 100ή επέτειο της σύναψης διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η δεύτερη συνάντηση του Συμβουλίου Υψηλού Επιπέδου Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και της Αιγύπτου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το 2026 υπό την προεδρία των ηγετών των δύο χωρών. Η πρώτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην ‘Αγκυρα στις 4 Σεπτεμβρίου 2024.

Το 2024, ο όγκος του διμερούς εμπορίου έφτασε τα 8,8 δισ. δολάρια και στόχος είναι να φτάσει τα 15 δισ. δολάρια. Η αξία των τουρκικών επενδύσεων στην Αίγυπτο ανέρχεται σε περίπου 3,5 δισ. δολάρια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
14:51 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Γερμανία: Αναστέλλει τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ «που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα» – Ολλανδία, Βέλγιο και Δανία αντιτάσσονται στο σχέδιο Νετανιάχου

Η Γερμανία ανακοίνωσε την Παρασκευή την αναστολή κάθε έγκρισης εξαγωγών στρατιωτικού εξοπλισμο...
14:28 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Αυστραλία: Ο πρώην σύζυγος της «δολοφόνου με τα μανιτάρια» πιστεύει ότι τον δηλητηρίαζε από το 2021 – Είχε σταματήσει να τρώει το φαγητό της

Ο σύζυγος της Έριν Πάτερσον υποψιαζόταν ότι η γυναίκα του τον δηλητηρίαζε περισσότερο από έναν...
13:42 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Βίντεο: Αερόστατο έπεσε σε οροφή σχολείου μπροστά στα μάτια έντρομων κατοίκων – «Νόμιζα ότι θα πέσουν έξω»

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην πρώτη ημέρα του Διεθνούς Φεστιβάλ Αερόστατων στο Μπρίστολ τη...
13:09 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Πύρινη λαίλαπα στην Καλιφόρνια: Δύο μεγάλες φωτιές μαίνονται ανεξέλεγκτες – Η «Canyon fire» οδηγεί σε χιλιάδες εκκενώσεις στο Λος Άντζελες

Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους την Πέμπτη εξαιτίας φωτιάς που ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια