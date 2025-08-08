Τζένιφερ Λόπεζ: Δεν την δέχτηκαν σε κατάστημα γνωστού οίκου στην Κωνσταντινούπολη – Η αντίδρασή της

Στην Τουρκία βρέθηκε αυτή την εβδομάδα η Τζένιφερ Λόπεζ, καθώς είχε να δώσει μία μεγάλη συναυλία στην Κωνσταντινούπολη, για την περιοδεία της. Μάλιστα, η τραγουδίστρια θέλησε την Δευτέρα (4/8) να ψωνίσει μερικά πράγματα, από γνωστούς οίκους μόδας που έχουν καταστήματα στην περιοχή, ωστόσο τα πράγματα δεν φαίνεται να πήγαν τόσο καλά.

Το Turkiye Today αναφέρει ότι η Τζένιφερ Λόπεζ πήγε να κάνει τις αγορές της από την Chanel, όμως ο φύλακας του καταστήματος την εμπόδισε να μπει, λέγοντάς της ότι η μπουτίκ είχε συμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό ατόμων.

Η τραγουδίστρια αντέδρασε με ψυχραιμία και είπε: «Εντάξει, κανένα πρόβλημα».

Αυτό το γεγονός δεν φαίνεται να την επηρέασε ιδιαίτερα, καθώς στη συνέχεια πέρασε σχεδόν τρεις ώρες ψωνίζοντας ακριβά ρούχα από τα γειτονικά καταστήματα, Celine και Beymen.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν το προσωπικό της Chanel αντιλήφθηκε τι έχει γίνει την προσκάλεσε να επισκεφτεί τον διάσημο οίκο, όμως η Τζένιφερ Λόπεζ αρνήθηκε.