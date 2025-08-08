Θύμα ηλεκτρονικής απάτης ο Γρηγόρης Γκουντάρας: «Μιλάμε για τρελά πράγματα, παιδιά»

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας με αναρτήσεις του στο Instagram χθες (7/8), αποκάλυψε ότι άγνωστοι κατάφεραν να του αποσπάσουν προσωπικά του στοιχεία και να του χακάρουν το προφίλ του στο TikTok. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής περιέγραψε την περιπέτεια που πέρασε, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (8/8) στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου.

Συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης Γκουντάρας ανέφερε πως: «Εκ των υστέρων και πηγαίνοντας στη Δίωξη, στους φοβερούς αυτούς ανθρώπους που είναι εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ και επεξεργάζονται, αναλύουν, βρίσκουν τέτοιες υποθέσεις, καταλαβαίνω ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα.

Πήγα το παιδί μου το πρωί στην προπόνηση, μπαίνω στο TikTok για να περάσει η ώρα και βλέπω ένα μήνυμα ότι υπάρχει κάτι για πνευματικά δικαιώματα και μου στέλνουν κάτι κωδικούς. Τα έδωσα τα στοιχεία.

Από τη Δίωξη μου είπαν ότι τα μηνύματα ήταν όντως από το TikTok, αλλά αυτά που έγραφες τα έπαιρναν οι χακεράδες. Δεν απαντάμε πουθενά και σε κανέναν».

Συνεχίζοντας, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής εξήγησε ότι: «Μου έστελναν στο WhatsApp κανονικό διάλογο με το σήμα του TikTok, για το πώς μπορώ να ανακτήσω τον λογαριασμό μου. Ένας λογαριασμός στο WhatsApp μου είπε: “Είμαστε οι χάκερς, για να πάρεις πίσω τον λογαριασμό σου πρέπει να κάνεις αυτά τα βήματα”.

Μετά πήρα τηλέφωνο και τον κύριο Σφακιανάκη και πήγα και στη Δίωξη και μου είπαν να μη διανοηθώ να απαντήσω στο μήνυμα. Το οποίο τηλέφωνο όσο ήμουν στη Δίωξη δεν σταμάτησε να χτυπάει. Εκ των υστέρων έμαθα ότι και αυτό είναι χακαρισμένο τηλέφωνο από το Viber. Μιλάμε για τρελά πράγματα, παιδιά!».