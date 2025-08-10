17χρονη πήγε για τζόκινγκ και την κατασπάραξε αγέλη 16 σκύλων: Της έκαναν 500 ράμματα – «Δεν μπορούσα να αναγνωρίσω την κόρη μου»

Μια 17χρονη στην Καλιφόρνια, δέχθηκε επίθεση από αγέλη 16 μεγάλων σκύλων ενώ έκανε τζόκινγκ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Οι Αρχές κατάσχεσαν τα ζώα, ενώ η ανήλικη συνεχίζει τη δύσκολη ανάρρωσή της.

«Νόμιζα ότι της είχαν σκίσει τα χέρια», δήλωσε η μητέρα της, Maria Azpeitia, στο ABC 7.

Η 17χρονη Tracy Hurtado δέχτηκε την επίθεση στις 17 Ιουλίου κατά μήκος ενός χωματόδρομου στο Newberry Springs.

Γείτονες άκουσαν τις κραυγές της για βοήθεια και κάλεσαν το 911 λίγο πριν τις 7 το πρωί.

Η μητέρα έφτασε στο σημείο, αλλά δεν αναγνώρισε αρχικά την κόρη της.

«Ήταν τόσο βρώμικη, καλυμμένη με χώμα, που δεν μπορούσα να αναγνωρίσω την κόρη μου. Αναγνώρισα το σουτιέν της, αυτό αναγνώρισα», είπε στη συνέχεια.

«Πλησίασα και μου είπε “Μαμά, είμαι ακόμα όμορφη;” και της απάντησα “Ναι, είσαι όμορφη”».

Η Τρέισι χρειάστηκε περισσότερα από 500 ράμματα για να κλείσουν οι πληγές στο σώμα της από τα δαγκώματα των σκύλων.

Οι αρχές ερευνούν αν τα σκυλιά ανήκουν σε κάποιον ή αν είναι αδέσποτα που περιφέρονται στην έρημο ως αγέλη.

Η κοπέλα έχει πρόσφατα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, αλλά ακόμα δεν μπορεί να περπατήσει μόνη της, σύμφωνα με τις αναφορές.

Σε μια καμπάνια GoFundMe που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην αποκατάστασή της, αναφέρεται: «Ετοιμαζόταν να ξεκινήσει την τελευταία της χρονιά στο λύκειο φέτος. Τώρα, λόγω αυτού του συμβάντος, πρέπει να μένει στο σπίτι και να πραγματοποιεί πολλές ιατρικές επισκέψεις για αποκατάσταση. Λόγω του τραύματος, δεν μπορεί να κοιμηθεί τη νύχτα – έχει εφιάλτες».

