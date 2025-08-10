Ευγενία Σαμαρά: «Οργώνει» τον Καναδά με ένα τροχόσπιτο – Οι εντυπωσιακές εικόνες μέσα στη φύση

Εύη Κατσώλη

lifestyle

Ευγενία Σαμαρά
Φωτογραφία: Instagram/eugeniasamara

Η Ευγενία Σαμαρά συνεχίζει σε διαφορετικό mood τις διακοπές της. Συγκεκριμένα «οργώνει» τον Καναδά με ένα… τροχόσπιτο.

Στο προφίλ της στο Instagram ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο με τοπία και την ίδια να ποζάρει χαμογελαστή.

Η ίδια δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα:

«Στο μυαλό μου ο Καναδάς είναι ποτάμια, λίμνες, καταρράκτες, βουνά… επηρεασμένη φαντάζομαι από όλες αυτές τις ταινίες που έχουν γυριστεί εδώ, στην ατελείωτη φύση της British Columbia.

Έφτασε, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, η στιγμή να βιώσω τις εικόνες, να βρεθώ με το φορητό σπιτάκι μου μέσα της και να ξυπνάω και να κοιμάμαι εδώ, στο κάθε εδώ που θα παρκάρω… Let’s start rolling and never stop exploring».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evgenia Samara (@eugeniasamara)

