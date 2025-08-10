Πυροβόλησε την σύζυγό του κατά τη διάρκεια καβγά – Την ώρα που την μετέφερε στο νοσοκομείο, σταμάτησε να αγοράσει μπύρα

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ αστυνομία

Ένας άνδρας από το Μέμφις των ΗΠΑ κατηγορείται για την απόπειρα δολοφονίας της συζύγου του, την οποία πυροβόλησε έπειτα από καβγά. Στην συνέχεια την μετέφερε στο νοσοκομείο αλλά στον δρόμο σταμάτησε για να αγοράσει μπύρα.

Ο 51χρονος Ντεκάρλο Πίτσφορντ πυροβόλησε την σύζυγό του στις 19 Ιουλίου μέσα στο σπίτι τους. Έχει προηγηθεί διαπληκτισμός όταν εκείνη απείλησε να τον εγκαταλείψει.

«Σου είπα να σταματήσεις να παίζεις μαζί μου», φέρεται να είπε ο 51χρονος πριν τραβήξει τη σκανδάλη. Μία σφαίρα χτύπησε στην κοιλιακή χώρα την σύζυγό του την οποία μετέφερε στην συνέχεια με το αυτοκίνητο του στο νοσοκομείο.

Ο 51χρονος μετά την σύλληψή του.

Την ώρα που βρισκόταν στον δρόμο ο 51χρονος σταμάτησε για να πάρει μια μπύρα, σύμφωνα με ανάρτηση της εισαγγελίας της κομητείας Σέλμπι στο Facebook. Η αστυνομία δεν ανέφερε πού ακριβώς σταμάτησε το αυτοκίνητο ή για πόση ώρα.

Ο 51χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι πίστευε πως το όπλο του είχε κολλήσει και όσο προσπαθούσε να το φτιάξει, πυροβόλησε κατά λάθος την γυναίκα. Ωστόσο το θύμα δήλωσε στην αστυνομία ότι ο σύζυγός της την πυροβόλησε σκόπιμα.

Πλέον ο 51χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή επίθεση, κατοχή πυροβόλου όπλου και κλοπή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
14:18 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Γάζα: «Σιωπή» από την UEFA μετά τις αντιδράσεις για την ανάρτηση σχετικά με τον θάνατο του Παλαιστίνιου «Πελέ»

Η UEFA δέχεται σφοδρή κριτική για τον τρόπο που τίμησε τη μνήμη του Παλαιστίνιου ποδοσφαιριστή...
13:33 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Δένδιας: Συγχαρητήρια στις Ένοπλες Δυνάμεις για την επιτυχημένη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ έδωσε συγχαρητήρια στις...
12:44 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Γερμανία: Η συλλογική σύμβαση εργασίας στην παραγωγή κεμπάπ βάζει τέλος στις ανησυχίες για το αγαπημένο street food – Παραλίγο να γίνει δυσεύρετο λόγω των απεργιών

Έπειτα από μήνες έντονων διαπραγματεύσεων και απεργιακών κινητοποιήσεων, οι εργαζόμενοι στην π...
11:03 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Ζελένσκι: Η Ουκρανία «εκτιμά και στηρίζει πλήρως» την κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο «εκτιμά και στηρίζει πλήρως» την κοινή δήλωσ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια