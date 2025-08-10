Πυροβόλησε την σύζυγό του κατά τη διάρκεια καβγά – Την ώρα που την μετέφερε στο νοσοκομείο, σταμάτησε να αγοράσει μπύρα

Ένας άνδρας από το Μέμφις των ΗΠΑ κατηγορείται για την απόπειρα δολοφονίας της συζύγου του, την οποία πυροβόλησε έπειτα από καβγά. Στην συνέχεια την μετέφερε στο νοσοκομείο αλλά στον δρόμο σταμάτησε για να αγοράσει μπύρα.

Ο 51χρονος Ντεκάρλο Πίτσφορντ πυροβόλησε την σύζυγό του στις 19 Ιουλίου μέσα στο σπίτι τους. Έχει προηγηθεί διαπληκτισμός όταν εκείνη απείλησε να τον εγκαταλείψει.

«Σου είπα να σταματήσεις να παίζεις μαζί μου», φέρεται να είπε ο 51χρονος πριν τραβήξει τη σκανδάλη. Μία σφαίρα χτύπησε στην κοιλιακή χώρα την σύζυγό του την οποία μετέφερε στην συνέχεια με το αυτοκίνητο του στο νοσοκομείο.

Την ώρα που βρισκόταν στον δρόμο ο 51χρονος σταμάτησε για να πάρει μια μπύρα, σύμφωνα με ανάρτηση της εισαγγελίας της κομητείας Σέλμπι στο Facebook. Η αστυνομία δεν ανέφερε πού ακριβώς σταμάτησε το αυτοκίνητο ή για πόση ώρα.

Ο 51χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι πίστευε πως το όπλο του είχε κολλήσει και όσο προσπαθούσε να το φτιάξει, πυροβόλησε κατά λάθος την γυναίκα. Ωστόσο το θύμα δήλωσε στην αστυνομία ότι ο σύζυγός της την πυροβόλησε σκόπιμα.

Πλέον ο 51χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή επίθεση, κατοχή πυροβόλου όπλου και κλοπή.